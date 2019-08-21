Кого из "старых" министров стоит оставить в новом правительстве: Ваше мнение
Новый состав Кабинета Министров может быть сформирован уже в первые дни работы новой Верховной Рады, говорят в команде президента Владимира Зеленского. А имя нового премьера огласят на первом же заседании нового парламента 29 августа.
Новоиспеченной Верховной Раде понадобится всего 2 дня, чтобы сформировать новую исполнительную власть, убеждает представитель президента в правительстве и избранный нардеп Андрей Герус. По его словам, уже есть потенциальные кандидаты на посты премьера и министров, правда, ни одной фамилии Герус не назвал.
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Поэтому неизвестно, войдут ли в состав нового Кабмина министры из предыдущего правительства.
Источник: 24 канал
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