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      Кого из "старых" министров стоит оставить в новом правительстве: Ваше мнение

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      Действующий состав правительства
      Действующий состав правительства / Apteka.ua

      Новый состав Кабинета Министров может быть сформирован уже в первые дни работы новой Верховной Рады, говорят в команде президента Владимира Зеленского. А имя нового премьера огласят на первом же заседании нового парламента 29 августа.

      Новоиспеченной Верховной Раде понадобится всего 2 дня, чтобы сформировать новую исполнительную власть, убеждает представитель президента в правительстве и избранный нардеп Андрей Герус. По его словам, уже есть потенциальные кандидаты на посты премьера и министров, правда, ни одной фамилии Герус не назвал.

      Читайте также: Ликвидировать или объединить: какая судьба ждет министерства

      Поэтому неизвестно, войдут ли в состав нового Кабмина министры из предыдущего правительства.

       

      повноваження Кабінету Міністрів уряд Україна завдання

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      Источник: 24 канал
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