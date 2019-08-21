Кого зі "старих" міністрів варто залишити в новому уряді: ваша думка

Новий склад Кабінету Міністрів може бути сформований вже у перші дні роботи нової Верховної Ради, кажуть у команді президента Володимира Зеленського. А ім'я нового прем'єра оголосять на першому ж засіданні нового парламенту 29 серпня.

Новоспеченій Верховній Раді знадобиться лише 2 дні, аби сформувати нову виконавчу владу, переконує представник президента в уряді та обраний нардеп Андрій Герус. За його словами, вже є потенційні кандидати на посади прем’єра та міністрів, щоправда, жодного прізвища Герус не назвав.

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Тож невідомо, чи увійдуть до складу нового Кабміну міністри з попереднього уряду.