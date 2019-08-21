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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Кого зі "старих" міністрів варто залишити в новому уряді: ваша думка

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      Чинний склад уряду
      Чинний склад уряду / Apteka.ua

      Новий склад Кабінету Міністрів може бути сформований вже у перші дні роботи нової Верховної Ради, кажуть у команді президента Володимира Зеленського. А ім'я нового прем'єра оголосять на першому ж засіданні нового парламенту 29 серпня.

      Новоспеченій Верховній Раді знадобиться лише 2 дні, аби сформувати нову виконавчу владу, переконує представник президента в уряді та обраний нардеп Андрій Герус. За його словами, вже є потенційні кандидати на посади прем’єра та міністрів, щоправда, жодного прізвища Герус не назвав.

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      Тож невідомо, чи увійдуть до складу нового Кабміну міністри з попереднього уряду.

       

      повноваження Кабінету Міністрів уряд Україна завдання

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Опитування 24 Арсен Аваков Уляна Супрун Юрій Стець Володимир Омелян Євген Нищук Степан Полторак Павло Петренко Оксана Маркарова
      Джерело: 24 канал
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