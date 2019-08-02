18:38
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Ліквідувати чи об'єднати: яка доля чекає на міністерства

      154 Читать новость на русском
      Які міністерства в Україні розформують в 2019 році
      Скільки міністерств буде в новому Кабміні? / Колаж 24 каналу

      Напередодні парламентських виборів Володимир Гройсман висловився за зменшення кількості міністерств з 19 до 11-12. Секретар РНБО Олександр Данилюк також запропонував зменшити їх чисельність. Які міністерства можуть об'єднати, а кого взагалі ліквідувати – в матеріалі 24 каналу.

      Аудит для держорганів

      Наразі в ЗМІ циркулює інформація щодо можливого об'єднання низки міністерств. Зокрема, йдеться про об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики і Міністерства молоді та спорту; Мінагрополітики з Мінекології та Держгеокадастром; Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я; Міністерства фінансів та Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

      Власна думка: Культурна спадщина під загрозою, – експерт про об'єднання міністерств

      На думку директора економічних програм Українського Інституту Майбутнього Анатолія Амеліна, перед об'єднанням варто було б провести аудит функцій всіх державних органів та інституцій. Наразі в Україні діє ще радянська система держуправління. Протягом 28 років незалежності ми не проводили таку ревізію цієї системи.

      ліквідація міністерств, об'єднання міністерств
       Перед об'єднанням міністерств необхідно провести їх аудит / Фото прес-служби КМУ

      Я б не просто об'єднав міністерства, а ліквідував старі інституції і створював нові, винятково з актуальними та потрібними функціями. Щоб це робити, потрібно завчасно проаналізувати функціонал, обновити бізнес-процеси та відібрати під ці цілі тих, хто керуватиме оновленими міністерствами та інституціями,
      – наголошує Анатолій Амелін.

      Об'єднання заради об'єднання?

      З точки зору глобального завдання державний апарат потрібно оптимізувати. Приміром, є певна логіка в об'єднанні Міністерства аграрної політики з Міністерством екології та Держгеокадастром: сільське господарство, земельні та природні ресурси – це все ресурси країни.

      Заяви посадовців: У Зеленського хочуть ліквідувати Міністерство інформаційної політики

      Щодо ініціативи об'єднання в одну структуру Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту – в цьому випадку в експертів виникає чимало запитань. Адже незрозуміла логіка таких об'єднань: у цих міністерств різні завдання. Сьогодні Мінмолодьспорт переважно займається питаннями спорту, який недофінансований і неефективний. Фактично у нас молоддю взагалі ніхто не опікується. Це неправильно, бо вона емігрує з країни і причин для того, щоб залишитись – небагато.

      спорт, Мінмолодьспорту, змагання
      На жаль, в Україні розвитку спорту приділяється мало уваги / Фото 24 каналу

      Стосовно Мінкультури, в Україні необхідно розвивати і просувати культуру – це код національної ідентичності. Мінінформполітики, по суті, має бути міністерством пропаганди, в хорошому розумінні цього слова. Йдеться про пропаганду інтересів України всередині та за межами країни. Все це – різні функції.

      Звісно, можна всі ці міністерства об'єднати, але як ми вирішуватимемо, на що найбільше виділяти грошей, приміром, інформполітику чи спорт? Чи навпаки, пріоритетне фінансування направлятиметься на зовнішні комунікації?
      – зазначає Амелін.

      Водночас, ходять чутки, що Мінінформполітики взагалі можуть ліквідувати.

      Підсилити чи об'єднати?

      В об'єднанні Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я можливий конфлікт інтересів – приміром, більший акцент робитиметься на соціальні групи, інші відходитимуть на другий план. На думку експертів, ідея щодо їх об'єднання не дуже вдала. Анатолій Амелін вважає, що добре було б підсилити МОЗ, аби воно дбало про здоров'я нації, а Мінсоцполітики точно потрібно трансформувати, бо це величезна неповоротка машина. Щоправда, реформувати їх потрібно явно не шляхом поглинання чи об'єднання.

      До слова: Інформаційна політика команди Зеленського: прогнози, перспективи та ризики

      Скептично ставлюсь, зокрема, до об'єднання Мінсоцполітики та МОЗу, бо у нас велика кількість пенсіонерів. Як показує практика, чим більше міністерство, тим менш воно кероване,
      – зазначає політолог Тарас Загородній.

      Згадували в пресі й можливість об'єднання Міністерства економічного розвитку і торгівлі з Міністерством фінансів. На думку Амеліна, якщо проводити аналогію з бізнесом, це теж саме, що об'єднати дирекцію по стратегії з казначейством і бухгалтерією, у яких абсолютно різний функціонал. Дирекція по стратегії займається розвитком майбутнього та інвестуванням, а бухгалтерія, за великим рахунком, фіксує й обслуговує прийняті рішення. В діяльності цих напрямків є достатньо серйозні протиріччя, адже стратегія – питання пов'язані з розвитком та інвестиціями, а казначество і бухгалтерія, зазвичай, – бережлива економія. Якби головного бухгалтера зробили керівником, то компанія перестала б розвиватись через ощадливий стиль управління.

      ліквідація міністерств, об'єднання міністерств
      Якби бухгалтер керував міністерством економіки, то воно перестало б розвиватись / Фото 24 каналу

      Як показує практика, об'єднання кількох міністерств в одне не змінює їх якісно. Адже в державному апараті лишається корупція, яку потрібно викорінювати,
      – вважає Тарас Загородній.

      На думку експертів первинним є функціонал і робочі процеси, а лише потім назва. Об'єднувати міністерства заради об'єднання – немає сенсу. Звісно, міністерств має бути менше і вони повинні працювати на надання якісного сервісу від держави людям, які є головними бенефіціарами країни.

      Новації: У структурі Кабміну відбулися зміни: ліквідували офіс євроінтеграції та низку департаментів

      "Якщо немає відповіді на питання – який зиск ми отримаємо від такого об'єднання – то всі ці кроки не мають жодного сенсу", – підсумовує Анатолій Амелін.

      blog_ava
      Зеленський прокоментував "відставку" Богдана
      сьогодні
      10123
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Статті Публікації Міністерство економічного розвитку і торгівлі Міністерство охорони здоров’я Міністерство культури України Міністерство екології Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ліквідувати чи об'єднати: яка доля чекає на міністерства
      сьогодні , 18:01 Ліквідувати чи об'єднати: яка доля чекає на міністерства
      Ірина Поліщук 154
      Строительство Россией новых "потоков" приближает большую войну
      сьогодні , 17:00 Строительство Россией новых "потоков" приближает большую войну
      Блог Медіа 1328
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      2420
      Відставка Богдана: що відбувається
      сьогодні , 16:40 Відставка Богдана: що відбувається
      Євгенія Мазур 2772
      Гривна укрепляется: хорошо это или плохо?
      сьогодні , 16:30 Гривна укрепляется: хорошо это или плохо?
      Сергій Фурса 3188
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук