Ліквідувати чи об'єднати: яка доля чекає на міністерства

Напередодні парламентських виборів Володимир Гройсман висловився за зменшення кількості міністерств з 19 до 11-12. Секретар РНБО Олександр Данилюк також запропонував зменшити їх чисельність. Які міністерства можуть об'єднати, а кого взагалі ліквідувати – в матеріалі 24 каналу.

Аудит для держорганів

Наразі в ЗМІ циркулює інформація щодо можливого об'єднання низки міністерств. Зокрема, йдеться про об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики і Міністерства молоді та спорту; Мінагрополітики з Мінекології та Держгеокадастром; Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я; Міністерства фінансів та Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

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На думку директора економічних програм Українського Інституту Майбутнього Анатолія Амеліна, перед об'єднанням варто було б провести аудит функцій всіх державних органів та інституцій. Наразі в Україні діє ще радянська система держуправління. Протягом 28 років незалежності ми не проводили таку ревізію цієї системи.



Перед об'єднанням міністерств необхідно провести їх аудит / Фото прес-служби КМУ

Я б не просто об'єднав міністерства, а ліквідував старі інституції і створював нові, винятково з актуальними та потрібними функціями. Щоб це робити, потрібно завчасно проаналізувати функціонал, обновити бізнес-процеси та відібрати під ці цілі тих, хто керуватиме оновленими міністерствами та інституціями,

– наголошує Анатолій Амелін.

Об'єднання заради об'єднання?

З точки зору глобального завдання державний апарат потрібно оптимізувати. Приміром, є певна логіка в об'єднанні Міністерства аграрної політики з Міністерством екології та Держгеокадастром: сільське господарство, земельні та природні ресурси – це все ресурси країни.

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Щодо ініціативи об'єднання в одну структуру Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту – в цьому випадку в експертів виникає чимало запитань. Адже незрозуміла логіка таких об'єднань: у цих міністерств різні завдання. Сьогодні Мінмолодьспорт переважно займається питаннями спорту, який недофінансований і неефективний. Фактично у нас молоддю взагалі ніхто не опікується. Це неправильно, бо вона емігрує з країни і причин для того, щоб залишитись – небагато.



На жаль, в Україні розвитку спорту приділяється мало уваги / Фото 24 каналу

Стосовно Мінкультури, в Україні необхідно розвивати і просувати культуру – це код національної ідентичності. Мінінформполітики, по суті, має бути міністерством пропаганди, в хорошому розумінні цього слова. Йдеться про пропаганду інтересів України всередині та за межами країни. Все це – різні функції.

Звісно, можна всі ці міністерства об'єднати, але як ми вирішуватимемо, на що найбільше виділяти грошей, приміром, інформполітику чи спорт? Чи навпаки, пріоритетне фінансування направлятиметься на зовнішні комунікації?

– зазначає Амелін.

Водночас, ходять чутки, що Мінінформполітики взагалі можуть ліквідувати.

Підсилити чи об'єднати?

В об'єднанні Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я можливий конфлікт інтересів – приміром, більший акцент робитиметься на соціальні групи, інші відходитимуть на другий план. На думку експертів, ідея щодо їх об'єднання не дуже вдала. Анатолій Амелін вважає, що добре було б підсилити МОЗ, аби воно дбало про здоров'я нації, а Мінсоцполітики точно потрібно трансформувати, бо це величезна неповоротка машина. Щоправда, реформувати їх потрібно явно не шляхом поглинання чи об'єднання.

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Скептично ставлюсь, зокрема, до об'єднання Мінсоцполітики та МОЗу, бо у нас велика кількість пенсіонерів. Як показує практика, чим більше міністерство, тим менш воно кероване,

– зазначає політолог Тарас Загородній.

Згадували в пресі й можливість об'єднання Міністерства економічного розвитку і торгівлі з Міністерством фінансів. На думку Амеліна, якщо проводити аналогію з бізнесом, це теж саме, що об'єднати дирекцію по стратегії з казначейством і бухгалтерією, у яких абсолютно різний функціонал. Дирекція по стратегії займається розвитком майбутнього та інвестуванням, а бухгалтерія, за великим рахунком, фіксує й обслуговує прийняті рішення. В діяльності цих напрямків є достатньо серйозні протиріччя, адже стратегія – питання пов'язані з розвитком та інвестиціями, а казначество і бухгалтерія, зазвичай, – бережлива економія. Якби головного бухгалтера зробили керівником, то компанія перестала б розвиватись через ощадливий стиль управління.



Якби бухгалтер керував міністерством економіки, то воно перестало б розвиватись / Фото 24 каналу

Як показує практика, об'єднання кількох міністерств в одне не змінює їх якісно. Адже в державному апараті лишається корупція, яку потрібно викорінювати,

– вважає Тарас Загородній.

На думку експертів первинним є функціонал і робочі процеси, а лише потім назва. Об'єднувати міністерства заради об'єднання – немає сенсу. Звісно, міністерств має бути менше і вони повинні працювати на надання якісного сервісу від держави людям, які є головними бенефіціарами країни.

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"Якщо немає відповіді на питання – який зиск ми отримаємо від такого об'єднання – то всі ці кроки не мають жодного сенсу", – підсумовує Анатолій Амелін.