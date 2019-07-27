У структурі Кабміну відбулися зміни: ліквідували офіс євроінтеграції та низку департаментів

Кабінет міністрів постановив ліквідувати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також низку департаментів. Натомість, зокрема, буде утворено Департамент забезпечення документообігу та Управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем’єр-міністра.

Як мовиться у постанові Кабміну від 24 липня № 665, в Україні мають ліквідувати:

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– Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,

– Департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики,

– Департамент з питань державного управління,

– Департамент з питань регіональної політики,

– Департамент забезпечення документообігу та контролю.

Зауважимо, щодо ліквідації Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції мовиться не про ліквідацію відомства віце-прем’єрки Іванни Климпуш-Цинцадзе, а старої структури в секретаріаті Кабміну. Наразі його функції виконує структура із дуже схожою назвою – Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції. З грудня 2017 року генеральним директором цього відомства є Ольга Стефанішина.

Це було технічне рішення про ліквідацію старої недіючої структури. Нин і чинний урядовий офіс продовжує роботу, можливість його ліквідації навіть не піднімали на засіданнях уряду,

– пояснила Стефанішина у коментарі "Європейській правді".

Тим часом видання "Главком" зафіксувало, як Климпуш-Цинцадзе вивозить речі з Кабміну. З чим є пов’язаними такі кроки, видання не повідомило.

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До слова, раніше посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі пропонував створити окреме міністерство, відповідальне за євроінтеграцію, а також зберегти відповідний профільний комітет у Верховній раді.

"Якщо лишити європейську інтеграцію на совісті окремих міністерств – це не працюватиме. Має бути окрема людина. Ним може бути віце-прем’єр, а може бути й впливовий міністр з питань європейської інтеграції з окремим міністерством. Це, поза сумнівом, допоможе виконанню Угоди про асоціацію", – констатував він.

Крім того, цією ж постановою у структурі Секретаріату Кабміну та у межах граничної чисельності працівників передбачено утворення:

– Директорату взаємодії з Верховною Радою,

– Департаменту забезпечення документообігу,

– Управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем’єра.

Також в Україні з’явиться нова посада – Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю. Водночас утворять відповідний апарат.

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Вищезазначені зміни мають внести до попередніх постанов, а саме від 3 січня 2013 року № 5 "Питання Секретаріату Кабінету міністрів" і від 23 серпня 2016 р. № 564 "Про затвердження структури Секретаріату Кабінету міністрів".

Раніше оточення президента Володимира Зеленського неодноразово заявляло про ліквідацію зайвих посад у Кабміні. Також вони пропонували скоротити кількість міністерств до мінімальної цифри. Такий крок представники гаранта аргументували максимально прагматичним підходом до формування нового уряду.

За результатми позачергових парламентських виборів, перемогла президентська партія "Слуга народу", відтак ця політсила отримає більшість у місць у Верховній Раді. Відповідно, багато "слуг народу" мають шанс не лише увійти до складу Кабміну, а й посісти тут найвищі посади.