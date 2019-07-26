Будемо їх вчити, – Климпуш-Цинцадзе сказала, чим займеться "ЄС" в парламенті

"Європейська Солідарність" буде ділитися досвідом у парламенті. Про перші приклади такої діяльності в прямому ефірі 24 каналу під час ток-шоу "Політична анатомія" розповіла віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, номер 10 у списку партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Розуміємо, що є однопартійна більшість "Слуги народу", їм не потрібні голоси, щоби ухвалювати законопроекти. У випадку, якщо будуть потрібні зміни до Конституції, казали про те, що будуть кликати "Голос", і можлива співпраця з "Батьківщиною". Чим буде займатися "Європейська Солідарність" у парламенті?

Вчити.

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А якщо не будуть просити про допомогу?

Вони може і не просять про допомогу, але ми бачимо: от як розгорталися події буквально цього тижня. Пан Разумков сказав про те, що "Слуга народу" виступає з ініціативою об'єднати комітети у закордонних справах і з європейської інтеграції. Ми дуже голосно і активно почали пояснювати, що європейська інтеграція – це все-таки питання внутрішньої політики, це питання виконання нашого домашнього завдання. В ньому, безумовно, є компонент міжнародний, але він складає дуже незначну частку наших завдань з точки зору європейської інтеграції.

Ми це сказали спільно з колегинями моїми з ВР: з Іриною Геращенко з Марією Іоновою, з Іриною Фріз з уряду. Я це говорила кілька разів публічно, надаючи інтерв'ю. Я рада, що нас почули, тому що буквально вчора пан Разумков сказав, мовляв, дійсно, зовнішні справи, закордонна політика і питання європейської інтеграції – це різні речі, і напевно, таки варто зберегти комітет з європейської інтеграції. Ось приклад того, як ми вчимо.

Відео ток-шоу "Політична анатомія":