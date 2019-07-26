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      Кандидатка у нардепи від "Слуги народу" розповіла про перші кроки партії у Раді

      1323 Читать новость на русском
      Анастасія Красносільська
      Анастасія Красносільська / uatv.ua

      За результатами екзит-полу, президентська партія "Слуги народу" матиме свою більшість у Верховній Раді. Це дозволить їй ухвалювати свої законопроекти, не об'єднуючись з іншими фракціями у коаліцію. Про перші законодавчі ініціативи у новому парламенті – читайте далі.

      Як сказала восьмий номер у списку "Слуги народу" Анастасія Красносільська у прямому ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі, у партії є чітка програма.

      Читайте також: "Слуга народу" незабаром зіткнеться з труднощами всередині партії, – Тизенгаузен

      Вона зауважила, що у сфері боротьби з корупцією вже написані певні законопроекти, які просто чекають моменту, коли їх можна буде подати до нового парламенту. 

      Вже готові законопроекти щодо зняття депутатської недоторканності. Це така собі "священна корова" в українській політиці. Нам всі обіцяють, що депутатська недоторканність буде нарешті скасована, але на ділі говорять, що це складний процес і на це потрібно у кращому випадку 1,5 роки,
      – пояснила Анастасія.

      У той час Красносільська заявила, що деякі прості речі, які дозволять розслідувати злочини нардепів так само, як і злочини українців, можна зробити без змін до Конституції. Зокрема це зміни до закону "Про статус народного депутата", до Кримінально-процесуального кодексу. 

      Також вона додала, що за ці зміни можна проголосувати у першому читанні. Підсумувавши вона сказала, що цього буде достатньо, аби дієво збирати докази злочинів народних депутатів. 

      Що означає стаття про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.

      Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.

      Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за неправдиве декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата.

      Дивіться прямий ефір програми "Політична анатомія" за 26 липня:

       

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      Теги: Новини України Слуга народу Новини політики Парламентські вибори 2019 Законодавство Конституція
      Джерело: 24 канал
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