"Слуга народу" незабаром зіткнеться з труднощами всередині партії, – Тизенгаузен

Склад "Слуги народу" дуже неоднорідний, саме тому найближчим часом всередині партії можуть виникнути проблеми.

Про це в прямому ефірі 24 каналу експерт з питання управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Чому на округах вигравали ті люди, в кого навіть не було реклами. Як вони це робили?

Все дуже просто – сила бренду. У партії "Слуга народу" як такої свого електорального потенціалу немає. Є електоральний потенціал у Зеленського, який відповідно перетік в електоральний потенціал партії "Слуга народу". І вже електоральний потенціал Зеленського також поширювався на кожного мажоритарника.

За моєю інформацією, деяким висуванцям від "Слуги народу" взагалі сказали не вести активну діяльність, тому що вони можуть там чудес наговорити про економіку. Ми бачили вже перші інтерв'ю, де загалом-то дуже смішно деякі кандидати виглядають. Я думаю, що вони виправляться, підівчаться, як мінімум – мені б хотілося на це сподіватися. Але поки що вони просто сіли в "зелений вагончик", і завдяки кольору цього вагончика вони в'їхали у Верховну Раду.

Чесно це чи ні – це вже питання не до мене. Люди проголосували так, люди чекають змін. Єдине, чого я боюся, що виправдати сподівання виборця не може ні одна партія за такої більшості у Верховній Раді. Тому що наш виборець хоче все і відразу. І тому найближчим часом "Слуга народу" зіткнеться з деякими труднощами. Не тільки тому, що вони не можуть виправдати всі сподівання виборців, але і зіткнуться з труднощами всередині партії, занадто вона різношерстна і занадто неоднорідна.



Які партії здобули перемогу окремо в кожній області / Інфографіка 24 каналу