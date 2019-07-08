Чому Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС: пояснення прес-служби Гройсмана

Українська віце-прем'єрка Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка відповідає за європейську та євроатлантичну інтеграцію, заявила, що її не пустили на саміт Україна-ЄС через рішення Володимира Гройсмана. Проте у прес-службі прем'єр-міністра наголосили, що такими справами займається Офіс президента.

Так, прес-секретар Гройсмана Василь Рябчук відповів, що не включили до складу делегації у апараті Президента.

Актуально! Віце-прем'єрку з питань євроінтеграції не включили до списків на саміт Україна-ЄС

"З приводу заяви віце-прем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна-ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр", – сказав він.

Рябчук припустив, що це може бути політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка, ймовірно, для того, аби набрати додаткові бали.

Що відомо про Саміт Україна-ЄС?У понеділок, 8 липня, в Києві пройшов 21-й саміт Україна-ЄС, який також відвідали Президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Вони разом із президентом України Володимиром Зеленським обговорили безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень, угоди про асоціацію між Україною та ЄС та інші питання.



Так, Дональд Туск пообіцяв у подальшому підтримувати Україну та сказав, що пишається тим, що мав змогу працювати в у контексті спільних інтересів.



Також там підписали п’ять угод про співпрацю з Євросоюзом. Мовиться про угоди, що передбачають фінансування: другої фази проекту U-LEAD, заходу "Антикорупційна ініціатива – друга фаза", "Підтримка громадянського суспільства та культури", "Підтримка ЄС для Сходу України" і "Програма технічної співпраці 2019 року".