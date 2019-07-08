18:10
8 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чому Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС: пояснення прес-служби Гройсмана

      75 Читать новость на русском
      Чому Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС
      Чому Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС / Колаж 24 каналу

      Українська віце-прем'єрка Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка відповідає за європейську та євроатлантичну інтеграцію, заявила, що її не пустили на саміт Україна-ЄС через рішення Володимира Гройсмана. Проте у прес-службі прем'єр-міністра наголосили, що такими справами займається Офіс президента.

      Так, прес-секретар Гройсмана Василь Рябчук відповів, що не включили до складу делегації у апараті Президента.

      Актуально! Віце-прем'єрку з питань євроінтеграції не включили до списків на саміт Україна-ЄС

      "З приводу заяви віце-прем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна-ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр", – сказав він.

      Рябчук припустив, що це може бути політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка, ймовірно, для того, аби набрати додаткові бали.

      Що відомо про Саміт Україна-ЄС?У понеділок, 8 липня, в Києві пройшов 21-й саміт Україна-ЄС, який також відвідали Президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Вони разом із президентом України Володимиром Зеленським обговорили безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень, угоди про асоціацію між Україною та ЄС та інші питання.

      Так, Дональд Туск пообіцяв у подальшому підтримувати Україну та сказав, що пишається тим, що мав змогу працювати в у контексті спільних інтересів.

      Також там підписали п’ять угод про співпрацю з Євросоюзом. Мовиться про угоди, що передбачають фінансування: другої фази проекту U-LEAD, заходу "Антикорупційна ініціатива – друга фаза", "Підтримка громадянського суспільства та культури", "Підтримка ЄС для Сходу України" і "Програма технічної співпраці 2019 року".

      blog_ava
      У Раді зареєстрували законопроект про довічне ув'язнення для посадовців за корупцію
      сьогодні
      5434
      Теги: Саміт Україна – ЄС Володимир Гройсман Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Легалізація медичного канабісу: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 18:01 Легалізація медичного канабісу: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 35
      Очищення чи піархід: кого виключили зі списку партії Зеленського і що це означає
      сьогодні , 17:00 Очищення чи піархід: кого виключили зі списку партії Зеленського і що це означає
      Наталя Ромашова 526
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      429
      На які зміни у законодавстві готові піти партії заради правосуддя
      сьогодні , 16:00 На які зміни у законодавстві готові піти партії заради правосуддя
      Андрій Андрушків 204
      Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 15:19 Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      1324
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук