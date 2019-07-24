Культурна спадщина під загрозою, – експерт про об'єднання міністерств

Внаслідок об’єднання Міністерства культури з іншими відомствами сфера охорони культурної спадщини може бути відсунута на останні місця. А фінансування та кадрове забезпечення ще раз зазнають скорочень.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив директор Охоронної археологічної служби України Антон Корвін-Піотровський.

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Які міністерства хочуть об'єднати?Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту та Міністерство інформаційної політики хочуть об'єднати в одне відомство. Таку ідею мають у команді "Слуги народу". Поки що тривають обговорення цього питання в середині політсили.

Від цього точно виграє лобі забудовників, яке завжди розцінювало культурну спадщину як непотрібне і нав’язливе ускладнення для своєї господарської діяльності. В результаті це може призвести до ще масштабнішого руйнування пам’яток по всій Україні, яке й без того сьогодні має загрозливі масштаби,

– зазначив він.

Сфера охорони культурної спадщини сьогодні належить до повноважень Міністерства культури України, зауважив Корвін-Піотровський. За його словами, з різних причин, зокрема, через непрацююче законодавство, корумпованість та цілковиту некомпетентність, протягом останніх 10-15 років ця сфера була майже повністю демонтована та сьогодні лежить у руїнах. А міністерство культури приділяє увагу цій сфері за залишковим принципом.

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Фахівець наголосив: охорона культурної спадщини – частина міжнародних зобов’язань, взятих на себе Україною, зокрема внаслідок ратифікації низки міжнародних документів. Від неухильного слідування цим зобов’язанням залежатиме, зокрема, й можливість інтеграції нашої держави до цивілізованого світу.

З точки зору спадщини найоптимальнішим є створення окремого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, який вже сьогодні визначений законодавством. Якщо буде створений такий орган, то не так важливо, ким буде здійснюватись його політична координація – Міністерством культури чи новоствореним об’єднаним міністерством,

– відзначив директор Охоронної археологічної служби України.

Він нагадав, що десь до 2010 року існувала Державна служба з питань нерухомої культурної спадщини, яка була підрозділом Мінкульту, але з певною автономією. Її ліквідували за часів Януковича, аби полегшити нечистим на руку забудовникам реалізацію їхніх планів. За часів Порошенка цей орган так і не був відновлений, "оскільки нинішнє керівництво Мінкультури цілком опанувало схеми попередньої влади".

"Сьогодні все у руках новообраної команди – справді захистити культурну спадщину, створивши для цього ефективну структуру, чи посунути її якнайдалі, розчистивши забудовницьке поле для нових гравців та нових схем", – підсумував Корвін-Піотровський.