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      Плювок в обличчя ООН: Росія включила Херсонес до власних об’єктів ЮНЕСКО

      387 Читать новость на русском
      Херсонес Таврійський
      Херсонес Таврійський / cheap-trip.eu

      На сесії комітету Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО російська делегація роздала учасникам матеріали, у яких йдеться про те, що Херсонес Таврійський є культурно-історичним надбанням країни-агресора.

      Така інформація міститься у спецвипуску вісника російської нацкомісії ЮНЕСКО, передає заступниця міністра культури Тамара Мазур.

      Це неприпустиме порушення всіх норм міжнародного права, відверта пряма заява про анексію, плювок в обличчя ЮНЕСКО та ООН, які неодноразово у своїх документах на найвищому рівні підтвердили, що Крим – це Україна,
      – наголосила Мазур.

      Дивіться також: Війна за Херсонес: кому належить історія

      Зазначимо, що 43-я сесія Комітету Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО зараз триває у Баку. На ній перебувають близько 2500 гостей із 180 країн світу.

      Представниця Мінкульту наголошує: українська делегація вже реагує на кричуще порушення Росії на місці й чекає офіційної ноти від вітчизняного МЗС.

      Додамо, що у 2016 році Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури визнала українським музей-заповідник Херсонес Таврійський, який розташований в окупованому Севастополі.

      Важливо! Російські окупанти на анексованому півострові хоч і привласнюють українські культурно-історичні об’єкти, проте зовсім про них не дбають. Натомість, буквально за рік трапилась ціла низка інцидентів з ними: впали колони античного Пантікапея, затопило Воронцовський палац, загинули найстаріші віялові пальми в Алупкинському парку.

      Від початку анексії Криму Росія вивезла в Ермітаж частину колекції з Херсонеса Таврійського та інших музеїв окупованого півострова. Крім того, російська влада Севастополя планувала замінити плитку в Херсонесі на "більш сучасну".

      Що відомо про Херсонес? Це – давньогрецький поліс, що розташований в південно-західній частині Криму. Дата його заснування: 422 – 421 рік до нашої ери.

      В античну епоху Херсонес став важливим торговельним, ремісничим і політичним центром південно-західного узбережжя Криму.

      23 червня 2013 року Херсонес Таврійський був включений в список світової спадщини ЮНЕСКО. До списку також внесли й хору – сільськогосподарську округу навколо Херсонеса.

      Херсонес Крим
      Херсонес Таврійський

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Анексія Криму Історія Міністерство культури України ООН ЮНЕСКО
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