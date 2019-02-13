В окупованому Криму впали колони античного Пантікапея: фото, відео

В окупованій Керчі на місці розкопок античного поліса Пантікапей впали колони, які були візитівкою міста. Їх також називали входом до пританеї – приміщення, де у Стародавній Греції засідала державна рада.

Ще у січні існувала загроза падіння цих колон. Окупанти 28 січня підперли їх у надії, що це допоможе. Проте станом на 13 лютого колони обрушились, передає "Керч.фм".

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В адміністрації Східно-Кримського історико-культурного заповідника вважають, що колони впали через коливання температур і погодні умови. Відомо, що 13 лютого на півострові посилився вітер до 20 – 25 метрів за секунду.



Зруйновані колони Пантікапея

За інформацією місцевих ЗМІ, пам’ятка почала хилитися ще торік. Зараз працівники музею вивезли із місця розкопок частини колон, які впали. Чи відновлюватимуть окупанти античну візитівку Керчі та Криму – поки невідомо.



Зруйновані колони в Пантікапеї

В окупованому Криму впали колони античного полісу: дивіться відео

Слід зазначити, що колонада, яка розміщувалась на горі Митридат – це технічна реконструкція, яку виконали у 1976 році з автентичних фрагментів, знайдених під час розкопок Пантікапею.

Що відомо про Пантікапей? Пантікапей – це давньогрецький поліс, який існував на місці сучасної Керчі та був столицею Босфорського царства. Цей поліс заснували близько 2600 років тому. У 5 – 3 столітті до нашої ери Пантікапей був найбільшим ремісничим і торговельним центром Північного Причорномор’я. Його площа сягала близько 100 гектарів. Про Пантікапей у своїх працях згадували Демосфен, Страбон, Птолемей, Пліній Старший.

Зауважимо, що після анексії Криму, Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення, що розташовані на території півострова. Київ наполягає на приналежності пам'яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

Окупанти, своєю чергою, продовжують старі і розпочинають нові розкопки на анексованому півострові. Так, Україна збирається запровадити санкції щодо російських археологів, які незаконно здійснювали розкопки в анексованому Криму. А ось у Мінкульті заявляли про плани звернутися до низки міжнародних організацій із проханням відреагувати на незаконні розкопки, які російські археологи продовжують проводити на території анексованого Криму.