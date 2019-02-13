В оккупированном Крыму упали колонны античного Пантикапея: фото, видео

В оккупированной Керчи на месте раскопок античного полиса Пантикапей упали колонны, которые были визитной карточкой города. Их также называли входом в пританей – помещение, где в Древней Греции заседал государственный совет.

Еще в январе существовала угроза падения этих колонн. Оккупанты 28 января подперли их в надежде, что это поможет. Однако по состоянию на 13 февраля колонны обрушились, передает "Керч.фм".

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В администрации Восточно-Крымского историко-культурного заповедника считают, что колонны упали из-за колебаний температур и погодных условий. Известно, что 13 февраля на полуострове усилился ветер до 20-25 метров в секунду.

Разрушенные колонны Пантикапея

По информации местных СМИ, памятник начала заваливаться еще в прошлом году. Сейчас работники музея вывезли из места раскопок части колонн, которые упали. Будут ли восстанавливать оккупанты античную визитку Керчи и Крыма – пока неизвестно.

Разрушенные колонны Пантикапея

В оккупированном Крыму упали колонны античного полиса: смотрите видео

Следует отметить, что колоннада, которая размещалась на горе Митридат – это техническая реконструкция, которую выполнили в 1976 году из аутентичных фрагментов, найденных при раскопках Пантикапея.

Что известно о Пантикапее?

Пантикапей – это древнегреческий полис, который существовал на месте современной Керчи и был столицей Босфорского царства. Этот полис основали около 2600 лет назад. В 5 – 3 веке до нашей эры Пантикапей был крупнейшим ремесленным и торговым центром Северного Причерноморья. Его площадь достигала около 100 гектаров. О Пантикапее в своих трудах упоминали Демосфен, Страбон, Птолемей, Плиний Старший.

Заметим, что после аннексии Крыма, Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, расположенных на территории полуострова. Киев настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.

Оккупанты, в свою очередь, продолжают старые и начинают новые раскопки на аннексированном полуострове. Так, Украина собирается ввести санкции в отношении российских археологов, которые незаконно осуществляли раскопки в аннексированном Крыму. А вот в Минкульте заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.