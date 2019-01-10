19:52
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год
      Вєсті Кремля
      21:21, 9 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, 9 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Санкции против археологов в оккупированном Крыму: в МинВОТ объяснили детали

      41 Читати новину українською
      Археологи, проводившие раскопки в оккупированном РФ Крыму, попадут под санкции
      Археологи, проводившие раскопки в оккупированном РФ Крыму, попадут под санкции / Фото из свободных источников

      Украина вводит санкции в отношении российских археологов, которые незаконно осуществляли раскопки в аннексированном Крыму. В частности, в Минкульте заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

      О подробностях введения ограничений в отношении археологов, которые работают на оккупированном полуострове, рассказал начальник управления по вопросам АРК и Севастополя МинВОТ Сергей Мокренюк в эфире "Радио Крым.Реалии".

      Читайте также: Почему Крымский мост проседает и разрушается: эксперт назвал основную причину

      Хочу обратить внимание, что это не граждане Украины... Там – не только российские археологи, там есть археологи из Европы, археологи с Кавказа, собственно, географический перечень широк. Мы считаем необходимым, чтобы независимо от того, из какой страны человек, но если эти действия очевидны, как нарушение... Украина относится к ним, как к нарушителям своего законодательства,
      – отметил Мокренюк.

      Он пояснил, что список имен археологов будет обнародован после того, как указ президента Украины введет в действие решение СНБО о санкциях.

      Заметим, что после аннексии Крыма, Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, расположенные на территории полуострова. Киев настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.

      Напомним, недавно из-за новой исторической находки оккупанты в Крыму приостановили строительство железной дороги через незаконно возведенный Крымский мост. Российские археологи обнаружили на месте строительства древнее поселение Манитра.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия История Санкции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 19:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 80
      Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      сегодня , 19:00 Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      Артем Овдієнко 204
      Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      сегодня , 18:01 Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      Ірина Поліщук 192
      В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      сегодня , 17:30 В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      Павло Казарін 182
      6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      сегодня , 17:02 6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      43302
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      Прогноз погоды на 10 января: в Украине будет холодно, но без осадков
       10 января 2018 , 09:07
      Уставшие работники Ford попросили заменить их роботами и руководство согласилось
       31 августа 2018 , 15:20
      УПЛ проконсультируется с органами относительно матчей в зоне военного положения
       27 ноября 2018 , 10:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук