Санкции против археологов в оккупированном Крыму: в МинВОТ объяснили детали

Украина вводит санкции в отношении российских археологов, которые незаконно осуществляли раскопки в аннексированном Крыму. В частности, в Минкульте заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

О подробностях введения ограничений в отношении археологов, которые работают на оккупированном полуострове, рассказал начальник управления по вопросам АРК и Севастополя МинВОТ Сергей Мокренюк в эфире "Радио Крым.Реалии".

Читайте также: Почему Крымский мост проседает и разрушается: эксперт назвал основную причину

Хочу обратить внимание, что это не граждане Украины... Там – не только российские археологи, там есть археологи из Европы, археологи с Кавказа, собственно, географический перечень широк. Мы считаем необходимым, чтобы независимо от того, из какой страны человек, но если эти действия очевидны, как нарушение... Украина относится к ним, как к нарушителям своего законодательства,

– отметил Мокренюк.

Он пояснил, что список имен археологов будет обнародован после того, как указ президента Украины введет в действие решение СНБО о санкциях.

Заметим, что после аннексии Крыма, Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, расположенные на территории полуострова. Киев настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.

Напомним, недавно из-за новой исторической находки оккупанты в Крыму приостановили строительство железной дороги через незаконно возведенный Крымский мост. Российские археологи обнаружили на месте строительства древнее поселение Манитра.