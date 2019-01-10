Санкції проти археологів в окупованому Криму: у МінТОТ пояснили деталі

Україна запроваджує санкції щодо російських археологів, які незаконно здійснювали розкопки в анексованому Криму. Зокрема, у Мінкульті заявляли про плани звернутися до низки міжнародних організацій із проханням відреагувати на незаконні розкопки, які російські археологи продовжують проводити на території анексованого Криму.

Про подробиці запровадження обмежень щодо археологів, які працюють на окупованому півострові розповів начальник управління з питань АРК і Севастополя МінТОТ Сергій Мокренюк в ефірі "Радіо Крим.Реалії".

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Хочу звернути увагу, що це не громадяни України... Там – не тільки російські археологи, там є археологи з Європи, археологи з Кавказу, власне, географічний перелік широкий. Ми вважаємо за необхідне, щоб незалежно від того, з якої країни людина, але якщо ці дії очевидні, як порушення... Україна відноситься до них, як до порушників свого законодавства,

– зазначив Мокренюк.

Він пояснив, що список імен археологів буде оприлюднений після того, як указ президента України введе в дію рішення РНБО про санкції.

Зауважимо, що після анексії Криму, Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення, що розташовані на території півострова. Київ наполягає на приналежності пам'яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

Нагадаємо, нещодавно через нову історичну знахідку окупанти у Криму призупинили будівництво залізниці через незаконно зведений Кримський міст. Російські археологи виявили на місці будівництва стародавнє поселення Манітра.