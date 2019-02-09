Изюминка оккупированного Крыма может исчезнуть навсегда:известно о проблемах в Алупкинском парке

Одной из уникальных особенностей Крыма является то, что благодаря его расположению – в субтропическом климатическом поясе – на полуострове могут расти экзотические растения. Однако из-за легкомыслия оккупантов с Южного побережья Крыма могут навсегда исчезнуть пальмы.

В Алупкинском парке, который располагается вокруг Воронцовского дворца на Южном берегу Крыма, погибли старейшие китайские веерные пальмы.

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По информации пресс-службы парка, на его территории растет множество особо ценных экземпляров экзотических и краснокнижных деревьев, высаженных как в период закладки парка, так и в процессе его дальнейшей жизни.

Однако, как и любой другой памятник ландшафтной архитектуры, он является живым организмом и неизбежно меняется со временем. Почти 200-летний возраст парка предусматривает процессы естественного старения и неминуемой гибели отдельных деревьев с возрастом,

– говорит так называемая "администрация" парка.

В то же время, по информации "Крым. Реалии", многолетние пальмы в парке возле Воронцовского дворца погибли из-за неосмотрительности оккупантов. Больные пальмы после 2014 года высаживали в Алупке и Симеизе. На Южный берег Крыма их завезли из Италии, а туда сначала они попали из Африки.



Увядшие пальмы возле Воронцовского дворца

"Профильные специалисты Никитского ботанического сада определили причину гибели пальм и рекомендуют удалять погибшие растения чтобы избежать распространения вредителя, так под угрозой гибели все пальмы на Южном побережье Крыма", – добавляют в "администрации" парка.



Пальмы в Алупкинском парке

Так, в феврале 2019 года в Алупкинском парке будет проводиться удаление погибших экземпляров китайских веерных пальм на основании разрешения российского Министерства экологии и природных ресурсов Крыма.