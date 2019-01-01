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      Оккупанты придумали способ, как обеспечить водой аннексированный Крым

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      Оккупанты в Крыму придумали обеспечить водой полуостров до 2020 года
      Оккупанты в Крыму придумали обеспечить водой полуостров до 2020 года / Фото из открытых источников

      Оккупационная власть Крыма приняла решение о строительстве водовода для транспортировки воды из Тайганского водохранилища в Белогорский район.

      Об этом сообщил так называемый министр промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта, передает "Крым.Реалии".

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      По его словам, в 2019 году будут вестись работы по строительству водопровода, и их планируют завершить до 2020 года.

      Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Мы будем работать в 2019-м и, скорее всего, завершим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит северный Крым водой,
      – заявил Васюта.

      Кроме того, представитель оккупантов добавил, что в работе трубопровода планируется задействовать отсеки Северо-Крымского канала.

      Отметим, ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода из материковой Украины, не давая им стать солеными. Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске.

      Теги: Новости Украины Экология Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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