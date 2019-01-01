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      Окупанти придумали спосіб, як забезпечити водою анексований Крим

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      Окупанти в Криму придумали забезпечити водою півострів до 2020 року
      Окупанти в Криму придумали забезпечити водою півострів до 2020 року / Фото з відкритих джерел

      Окупаційна влада Криму прийняла рішення про будівництво водоводу для транспортування води з Тайганського водосховища у Білогірський район.

      Про це повідомив так званий міністр промислової політики окупованого Криму Андрій Васюта, передає "Крим.Реалії".

      Читайте також: Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?

      За його словами, у 2019 році будуть вестися роботи щодо будівництва водогону, і їх планують завершити до 2020 року.

      Прийнято рішення про будівництво водоводу з перекидання води з Тайганського водосховища в Білогірський район. Ми будемо працювати в 2019-му і, найімовірніше, завершимо в 2020 році. Це суттєвим чином забезпечить північний Крим водою,
      – заявив Васюта.

      Окрім того, представник окупантів додав, що у роботі трубопроводу планується задіяти відсіки Північно-Кримського каналу.

      Зазначимо, раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.

      Теги: Новини України Екологія Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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