Окупанти придумали спосіб, як забезпечити водою анексований Крим

Окупаційна влада Криму прийняла рішення про будівництво водоводу для транспортування води з Тайганського водосховища у Білогірський район.

Про це повідомив так званий міністр промислової політики окупованого Криму Андрій Васюта, передає "Крим.Реалії".

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За його словами, у 2019 році будуть вестися роботи щодо будівництва водогону, і їх планують завершити до 2020 року.

Прийнято рішення про будівництво водоводу з перекидання води з Тайганського водосховища в Білогірський район. Ми будемо працювати в 2019-му і, найімовірніше, завершимо в 2020 році. Це суттєвим чином забезпечить північний Крим водою,

– заявив Васюта.

Окрім того, представник окупантів додав, що у роботі трубопроводу планується задіяти відсіки Північно-Кримського каналу.

Зазначимо, раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними. Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську.