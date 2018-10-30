Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?

Російські ЗМІ опублікували інформацію про те, що для забезпечення Криму водою можна розвернути Дніпро. Чи можливо втілити такий проект, і як це вплине на українську частину Дніпра – далі в матеріалі 24 каналу.

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Дніпро український. Наполовину

Як пише юрист, народний депутат Ігор Лапін, російський гідролог, член-кореспондент РАН Віктор Данилов-Данільян вважає, що в Росії є всі технічні можливості для того, щоб припинити одну блокаду Криму через перекриття витоків річки Дніпро і перекидання її вод в обхід України.

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Дніпро, зауважує Лапін, який у нас звикли вважати українською річкою, має такі самі підстави вважатися російською. За словами нардепа, 880 км Дніпро тече по Україні, але 485 км – по Росії. (До речі, ще і по Білорусі – "24"). Україні належить менше половини територій водозбору Дніпра. Зокрема, близько половини води український Дніпро отримує з Верхнього Дніпра і своїх правих приток, що випливають з території Росії.



В Україні Дніпро величне, хоча витоки його в Росії

Після того, як Україна перекрила Північно-Кримський канал, яким до анексованого Росією півострова постачалася прісна дніпрянська вода (85%), в Москві шукають можливі шляхи вирішення цієї глобальної проблеми. На думку фахівців, не те, щоб путінський режим надто дбав про місцевих жителів чи занепад аграрного сектору або екологію. Півострів перетворився на базу для російського воєнно-морського флоту і наводнений спецслужбами. І їм, які приїхали туди разом із сім’ями, не дуже подобається те, що немає якісної прісної води.

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Як стверджує Лапін, щоб компенсувати перекриття каналу, Росія вже витралила десятки мільярдів рублів. Спроби Росії пробити шлях суходолом через Маріуполь потерпів фіаско.

Фейк, проект нереально втілити

За твердженням українських екологів, пустити російську частину Дніпра до Криму в принципі неможливо. За словами Володимира Борейка, частина Дніпра, яка протікає по території Росії, надто маленька річка, як Рось.

Повернути Дніпро, що протікає по Росії, до Криму неможливо. Це дуже великі роботи. Потрібно робити шлюзи тощо. Мільярди доларів. Загалом там мало води, щоб її вистачило для Криму. Якщо розвертати Дніпро біля Криму – то є імовірність. Але це територія України, тому повернути в тій частині річку ніхто не дозволить росіянам. Це не так, як з кримським мостом, оскільки РФ окупувала весь півострів,

– наголошує Володимир Борейко.

Представник екоорганізації "Зелений хрест" Світлана Матус зазначає: немає технічної експертизи. Дніпро в російські частині має багато притоків. І до Криму дуже далеко. Тому малоймовірно, що такий проект можна здійснити.



Так виглядає Дніпро в Смоленській області

Якщо поглянути на карту, то Дніпро бере початок у невеликому болоті Аксенінський мох біля села Бочарово Смоленської області Росії. Частина його протікає по Брянській області. У цифрах, для прикладу – відстань від Смоленська до Криму – близько 2 000 кілометрів.

Крім того, зауважують спеціалісти, для початку потрібен проект. На його розробку можуть піти роки. Плюс Дніпро – транскордонна річка. Тому такі проекти розробляються відповідно угоди з використання цієї річки прибережними державами. Повинна бути оцінка проектів планів управління річковими басейнами відповідно до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.

Росія постраждає перша

Фахівці зазначають: теоретично все можливо. Росія – все ще багата бензоколонка, в якої вистачає грошей на такі масштабні мільярдні проекти, як газогони "Південний потік" і "Північний потік-2", який пролягає по дну Балтійського моря. До того ж, зауважує Володимир Борейко, якщо води в Криму не буде, то він стане таким, яким був до того, як з України туди проклали канал. Практично безводний. Вода була тільки в горах біля моря.

Гідрологи відзначають: практично такий канал можливий. В Росії вистачає кваліфікованих науковців. Хоча передусім треба знати, скільки води потребує Крим, і чи можна таким чином забезпечити півострів. Технічно можна прокласти підземну трубу діаметром близько кілометр, а в кінцевій точці – насосну станцію.

Зрозуміло, врахувати всі природні умови. Зокрема, ґрунт, тому що ближче до Криму його структура така, що він сильно поглинає воду. Хоча, звісно, треба дотримуватися міжнародного права. Втім, як усі вже знають, Росія давно нехтує будь-яким міжнародним правом.



Без дніпровської води Крим стане безводним

Наслідки для України

Наслідки для України експерти розцінюють по-різному. З одного боку, не дуже катастрофічно. До того ж, після припинення постачання дніпровської води в Крим на нашій території стало її більше, і агрокультури тепер краще вирощувати.

З іншого, на переконання екологів, постраждає довкілля самої Росії. Такий проект зачепить на своєму шляху великі магістралі, дороги, населені пункти. У такому випадку шкода буде нанесена, зокрема, сільськогосподарським угіддям. Зміна русла річки призведе до зміни екосистеми. Зокрема, в колодязях вода стане гіршою за якістю або взагалі зникне.

У цьому випадку нічого не можна виключати. Без глобальної експертизи складно говорити про реалістичність такого проекту. Однак в українській владі і науковому середовищі повинні врахувати таку ймовірність, щоб вчасно зупинити агресора.