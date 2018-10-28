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      Севастополь – Україна: Путіна викрили на брехні щодо Криму

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      Путін укотре збрехав щодо України та щодо "російського" Криму
      Путін укотре збрехав щодо України та щодо "російського" Криму / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін знову зганьбився брехнею щодо Криму. Цього разу з'ясувалося, що "російський" на переконання господаря Кремля Севастополь перестав таким бути після передачі півострова Україні, оскільки увійшов до її складу.

      24 канал повідомляв, що під час зустрічі з мером Москви Сергієм Собяніним президент Росії Володимир Путін заявив, що Севастополь ніколи не входив до складу України, навіть за часів СРСР, відтак завжди був "російським".

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      Щоправда, як з’ясувалося, російський лідер укотре ганебно збрехав. Докази щодо цього, а саме фотокопії свого свідоцтва про народження, у LiveJournal оприлюднив російський журналіст, блогер і письменник Андрій Мальгін. Зауважимо, що він народився у Севастополі в 1958 році.

      Товариш Путін днями заявив (і навіть двічі повторив), що під час передачі Криму Україні в 1954 році Севастополь передано не було: "Я сказав, що Севастополь юридично завжди був в складі Росії. Він був містом центрального підпорядкування... він не передавався зі складу РРФСР до складу України. Так що формально та юридично він завжди був у складі Росії". Спеціально для товариша Путіна. Я народився в Севастополі в 1958 році, і ось моє свідоцтво про народження,
      – зауважив блогер.

      Як видно з опублікованих зображень, документ було видано Українською РСР.

      Путін, Крим, Севастополь, Росія, пропаганда, брехня
      Севастополь навіть за часів СРСР входив до складу України 

      Путін, Крим, Севастополь, Росія, пропаганда, брехня
      Блогер і журналіст викрив Путіна на брехні щодо "російського" Севастополя: фотодоказ 

      Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Кремль не відхоплював Крим, а той "увійшов до складу РФ", оскільки так воліли жителі півострова.

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Володимир Путін Російська пропаганда Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Новини Севастополя
      Джерело: 24 канал
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