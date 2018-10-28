Севастополь – Украина: Путина уличили во лжи касаемо Крыма

Президент России Владимир Путин снова опозорился ложью относительно Крыма. На этот раз выяснилось, что "русский" по убеждению хозяина Кремля Севастополь перестал быть таковым после передачи полуострова Украине, поскольку вошел в ее состав.

24 канал сообщал, что во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент России Владимир Путин заявил, что Севастополь никогда не входил в состав Украины, даже во времена СССР, поэтому всегда был "российским".

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Правда, как выяснилось, российский лидер в очередной раз позорно соврал. Доказательства этого, а именно фотокопии своего свидетельства о рождении, в LiveJournal обнародовал российский журналист, блоггер и писатель Андрей Мальгин. Заметим, что он родился в Севастополе в 1958 году.

Товарищ Путин на днях заявил (и даже дважды повторил), что при передаче Крыма Украине в 1954 году Севастополь передан не был: "Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения... он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России". Специально для товарища Путина. Я родился в Севастополе в 1958 году, и вот мое свидетельство о рождении,

– отметил блогер.

Как видно из опубликованных изображений, документ был выдан Украинской ССР.



Севастополь даже во времена СССР входил в состав Украины



Блогер и журналист разоблачил Путина во лжи относительно "российского" Севастополя: фотодоказательство

Напомним, ранее Путин заявлял, что Кремль не отхватывал Крым, а тот "вошел в состав РФ", поскольку так хотели жители полуострова.