Путин обвинил руководство Украины во всех бедах на Донбассе

Президент России Владимир Путин убеждает, что украинские спецслужбы организуют теракты на Донбассе, а украинская власть не выполняет минские договоренности, поскольку из-за приближения выборов у нее были связаны руки. Как отметил он, при таких условиях взаимоотношения с Востоком Украины только обостряются.

Такое заявление хозяин Кремля сделал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает ТАСС.

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"Самая острая проблема – это, конечно, кризис на Донбассе. Думаю, многие со мной согласятся, что с помощью организации спецслужбами Украины террористических актов, убийств людей, которые являются избранными населением для руководства этими регионами, – это худший способ наладить взаимоотношения", – отметил российский президент.

По его словам, выполнение минских договоренностей является единственным правильным способом урегулирования конфликта.

Это же компромиссный вариант, на который Украина согласилась. И для всех очевидно, что нынешняя украинская власть не только не выполняет эти соглашения, но и не собирается это делать, в частности из-за внутриполитической ситуации, приближени президентских и парламентских выборов. Это связывает руки всем политическим силам Украины, поскольку любое действие навстречу противоположной стороне будет трактоваться как измена родине. Разве в таких условиях можно рассчитывать на выполнение минских соглашений? В этих условиях нам нужно желать только одного: чтобы не возникло соблазна обострить ситуацию,

– подчеркнул Путин.

Также политик выразил надежду, что после окончания внутриполитического цикла в Украине России получится выстроить взаимоотношения с новым руководством, намекая таким образом, что Петра Порошенко не выберут снова президентом.

Добавим, что выборы президента в Украине пройдут 31 марта 2019 года, а 27 октября того же года украинцы будут голосовать за новый парламент.

К слову, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что стратегия Путина в отношении Украины сегодня терпит фиаско.