Фейк или реальность: Россия хочет изменить русло Днепра для обеспечения Крыма водой?

Российские СМИ опубликовали информацию о том, что для обеспечения Крыма водой можно развернуть Днепр. Возможно ли воплотить такой проект, и как это повлияет на украинскую часть Днепра – далее в материале 24 канала.

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Днепр украинский. Наполовину

Как пишет юрист, народный депутат Игорь Лапин, российский гидролог, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян считает, что у России есть все технические возможности для того, чтобы прекратить одну блокаду Крыма из-за перекрытия истоков реки Днепр и переброски ее вод в обход Украины.

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Днепр, замечает Лапин, который у нас привыкли считать украинской рекой, имеет такие же основания считаться русским. По словам нардепа, 880 км Днепр течет по Украине, но 485 км – по России. (Кстати, еще и по Беларуси – "24"). Украине принадлежит меньше половины территорий водосбора Днепра. В частности, около половины воды украинский Днепр получает с Верхнего Днепра и своих правых притоков, вытекающих с территории России.

В Украине Днепр величественный, хотя истоки его в России

После того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому к аннексированному Россией полуострову поставлялась пресная днепровская вода (85%), в Москве ищут возможные пути решения этой глобальной проблемы. По мнению специалистов, не то, чтобы путинский режим слишком заботился о местных жителях или упадке аграрного сектора или экологии. Полуостров превратился в базу для российского военно-морского флота и наводнен спецслужбами. И им, которые приехали туда вместе с семьями, не очень нравится то, что нет качественной пресной воды.

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Как утверждает Лапин, чтобы компенсировать перекрытие канала, Россия уже потратила десятки миллиардов рублей. Попытки России пробить путь по суше через Мариуполь потерпел фиаско.

Фейк, проект нереально воплотить

По утверждению украинских экологов, пустить российскую часть Днепра к Крыму в принципе невозможно. По словам Владимира Борейко, часть Днепра, которая протекает по территории России, слишком маленькая река, как Рось.

Вернуть Днепр, протекающий по России, в Крым невозможно. Это очень большие работы. Нужно делать шлюзы и тому подобное. Миллиарды долларов. В общем там мало воды, чтобы ее хватило для Крыма. Если разворачивать Днепр возле Крыма – то есть вероятность. Но это территория Украины, поэтому повернуть в той части реку никто не позволит россиянам. Это не так, как с крымским мостом, так как РФ оккупировала весь полуостров,

– отмечает Владимир Борейко.

Представитель экоорганизации "Зеленый крест" Светлана Матус отмечает: нет технической экспертизы. Днепр в российской части имеет много притоков. И до Крыма очень далеко. Поэтому маловероятно, что такой проект можно осуществить.

Так выглядит Днепр в Смоленской области

Если взглянуть на карту, то Днепр берет начало в небольшом болоте Аксенинский мох возле села Бочарово Смоленской области России. Часть его протекает по Брянской области. В цифрах, для примера – расстояние от Смоленска до Крыма – около 2 000 километров.

Кроме того, отмечают специалисты, для начала нужен проект. На его разработку могут уйти годы. Плюс Днепр – трансграничная река. Поэтому такие проекты разрабатываются в соответствии с соглашением по использованию этой реки прибрежными государствами. Должна быть оценка проектов планов управления речными бассейнами в соответствии с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Россия первая пострадает

Специалисты отмечают: теоретически все возможно. Россия – все еще богатая бензоколонка, у которой хватает денег на такие масштабные миллиардные проекты, как газопроводы "Южный поток" и "Северный поток-2", который пролегает по дну Балтийского моря. К тому же, отмечает Владимир Борейко, если воды в Крыму не будет, то он станет таким, каким был до того, как с Украины туда проложили канал. Практически безводный. Вода была только в горах у моря.

Гидрологи отмечают: практически такой канал возможен. В России хватает квалифицированных ученых. Хотя прежде всего надо знать, к каком количестве воды нуждается Крым, и можно ли таким образом обеспечить полуостров. Технически можно проложить подземную трубу диаметром около километра, а в конечной точке – насосную станцию.

Разумеется, учесть все природные условия. В частности, почва, потому что ближе к Крыму его структура такова, что она сильно поглощает воду. Хотя, конечно, надо придерживаться международного права. Впрочем, как все уже знают, Россия давно пренебрегает любым международным правом.

Без днепровской воды Крым станет безводным

Последствия для Украины

Последствия для Украины эксперты расценивают по-разному. С одной стороны, не очень катастрофические. К тому же, после прекращения поставок днепровской воды в Крым на нашей территории стало ее больше, и агрокультуры теперь лучше выращивать.

С другой, по убеждению экологов, пострадает окружающая среда самой России. Такой проект затронет на своем пути крупные магистрали, дороги, населенные пункты. В таком случае ущерб будет нанесен, в частности, сельскохозяйственным угодьям. Изменение русла реки приведет к изменению экосистемы. В частности, в колодцах вода станет хуже по качеству или вообще исчезнет.

В этом случае ничего нельзя исключать. Без глобальной экспертизы сложно говорить о реалистичности такого проекта. Однако в украинской власти и научной среде должны учесть такую вероятность, чтобы вовремя остановить агрессора.