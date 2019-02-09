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      Родзинка окупованого Криму може зникнути назавжди: відомо про проблеми в Алупкинському парку

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      В Алупкинському парку загинули 200-літні пальми
      В Алупкинському парку загинули 200-літні пальми / Крим. Реалії

      Одною із унікальних особливостей Криму є те, що завдяки його розташуванню – у субтропічному кліматичному поясі – на півострові можуть рости екзотичні рослини. Проте через легковажність окупантів із Південного узбережжя Криму можуть назавжди зникнути пальми.

      В Алупкинському парку, який розташовується навколо Воронцовського палацу на Південному березі Криму, загинули найстаріші китайські віялові пальми.

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      За інформацією прес-служби парку, на його території росте безліч особливо цінних екземплярів екзотичних і червонокнижних дерев, висаджених як в період закладення парку, так і в процесі його подальшого життя.

      Однак, як і будь-який інший пам'ятник ландшафтної архітектури, він є живим організмом і неминуче змінюється з часом. Майже 200-річний вік парку передбачає процеси природного старіння і неминучої загибелі окремих дерев з віком,
      – зазначає так звана "адміністрація" парку.

      Водночас, за інформацією "Крим. Реалії", кількасот літні пальми у парку поблизу Воронцовського палацу загинули через необачність окупантів. Хворі пальми після 2014 року висаджували в Алупці і Сімеїзі. На Південний берег Криму їх завезли з Італії, а туди спочатку вони потрапили з Африки.


      Зів'ялі пальми біля Воронцовського палацу

      "Профільні фахівці Нікітського ботанічного саду визначили причину загибелі пальм і рекомендують видаляти загиблі рослини щоб уникнути поширення шкідника, так під загрозою загибелі всі пальми на Південному узбережжі Криму", – додають в "адміністрації" парку.


      Пальми в Алупкинському парку

      Так, у лютому 2019 року в Алупкинському парку буде проводитися видалення загиблих примірників китайських віялових пальм на підставі дозволу російського Міністерства екології та природних ресурсів Криму.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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