Кого має посадити Зеленський, щоб це не виглядало політичним переслідуванням

"Прийде весна – саджати будемо". Саме під таким гаслом Володимир Зеленський переміг на президентських виборах. То кого ж планує саджати новообраний президент? Ну не сам звісно, він же не кат і не суддя. А створивши, якщо вдасться, справжнє правосуддя.

Почнемо з ще чинного президента Петра Порошенка. Під час дебатів на стадіоні "Олімпійський", Зеленський прямо спитав Порошенка, чи не вважатиме той політичним переслідуванням, необхідність ходити на допити до прокурора.

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Запитання цілком виправдане, адже ми неодноразово говорили про те, що є як мінімум чотири кримінальні провадження Національного антикорупційного бюро, в яких може з'явитися прізвище Порошенка, як головний підозрюваний.

Раніше підозру Петру Олексійовичу оголосити було не можливо, оскільки президентська посада захищає від кримінального переслідування. Тепер же цих перешкод може і не бути.

"Роттердам+"

Отже, перше кримінальне провадження стосується сумнозвісної формули "Роттердам+", яка дозволила штучно підняти на 15% тарифи на електроенергію. По всій країні таке підняття дає 15 мільярдів гривень на рік, які між собою очевидно розділили олігарх Рінат Ахметов та наближені до глави держави фінансисти.

Ця формула була затверджена колишнім менеджером президентської компанії "Рошен" Дмитром Вовком, який дивним чином опинився на посаді керівника Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг. І важко повірити, що Дмитро Вовк, який ніколи не справляв враження самостійної людини, сам прийняв таке скандальне рішення.

А відтак, є підстави підозрювати, що пан Вовк просто виконував побажання свого колишнього керівника, у якого він тривалий час займався продажем цукерок, а потім раптом посів таку важливу державну посаду. Згодом, детективи НАБУ таки зацікавилися корупційною складовою "Роттердаму+", але їм чинили великі перешкоди в розслідуванні цієї справи, коли Петро Порошенко був на вершині влади.

Втім, незабаром, у нас з'явиться можливість дізнатися, чи збагатився особисто п'ятий український президент на штучно завищених тарифах на електроенергію в країні. Принаймні, якщо шостий президент бодай не втручатиметься в розслідування цієї справи.



Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Продаж добрив через фірми-посередники

Втім, крім цієї справи, є й інші. Наприклад, кримінальне провадження про продаж добрив з державного Одеського припортового заводу через офшорні фірми-посередники. Детективи антикорупційного бюро підозрюють, що з цим може бути пов'язаний народний депутат від "БПП" Олександр Грановський, наближений до президента. Але відкритим залишається питання чи могла така оборудка, на одному з найбільших державних підприємств України пройти без відома глави держави.

Справа Насірова

Так само, чи міг бути посвяченим президент Порошенко в обставини третього кримінального провадження. Йдеться про відому справу екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Нагадаємо, Насіров свого часу надав можливість не платити податки на суму у три мільярди гривень фірмам депутата-втікача Олександра Онищенка. В інтерв'ю зі мною Онищенко заявив, що Насіров пішов на такий крок після особистої вказівки президента Порошенка.



Роман Насіров

Бо Онищенку треба було, за його словами, регулярно віддавати данину оточенню глави держави, а коли прибутку вже не стало, гроші довелось нашкрябати коштом несплати податків. Що і начебто було погоджено особисто з Насіровим та президентом.

Підкуп нардепів

І четверте небезпечне для глави держави провадження НАБУ про підкуп народних депутатів. Коли керівництво президентської фракції у парламенті начебто платило чималі суми депутатам з інших фракцій за прийняття потрібних законів і призначення потрібних президенту кандидатур.

І це ще не все. Бо, під кінець правління Петра Порошенка спливають все нові й нові подробиці того, як він та його оточення порядкували в країні. Зокрема, після скандалу в "Укроборонпромі" для НАБУ тепер буде справою честі довести до логічного завершення це розслідування, щоб не потрапити під підозру в продажності.

А це значить, може виплисти, що сумнозвісний друг президента Свинарчук-Гладковський міг влаштувати оборудки з армійськими запчастинами явно не без відома гаранта Конституції. Й тут ще виявилося, що крім оборонки, друзі Порошенка могли непогано заробити й на енергетиці.

Принаймні, недаремно в Україну повернувся керівник компанії "Енергомережа" Крючков, який вже заявив, що його суперприбутки на постачанні електроенергії з державних обленерго були можливими лише в обмін на частку для друзів президента.



Петро Порошенко

То ж до чотирьох давніх можуть додатися ще два свіжих кримінальних провадження, де без п'яти хвилин колишній президент Порошенко муситиме давати свідчення прокурорам. Але очевидно, якщо під час правління президента Зеленського на допити ходитиме лише його попередник з друзями, це матиме мало спільного зі справедливістю і неупередженим правосуддям.

Особливо, якщо в цей час в Україну повернеться Ігор Коломойський, який прославився не меншими масштабами оборудок, ніж все оточення Порошенка разом узяте. Зокрема, багатомільярдним виведенням коштів з "Приватбанку" та "УкрНафти".

Тому, справжнє верховенство права, це коли на лаву підсудних сідатимуть не лише попередники, а й троє друзів президента. Ну, як мінімум один, який потрошив країну за трьох.

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Тоді, у нас справді потроху закінчиться епоха брехні, бідності й несправедливості. І країна стане саме такою, на яку ми її намагаємося змінити. Але чи буде так, буде вже видно дуже скоро.