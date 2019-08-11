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      Кого подозревают в присвоении "Межигорья": заявление ГПУ

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      "Межигорье"
      "Межигорье" / ti-ukraine.org

      Подозрение по делу о присвоении резиденции "Межигорье" сообщили восьмерым лицам. Третий Президент Украины Виктор Ющенко также среди подозреваемых.

      Только Виктору Ющенко по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции. Об этом рассказал начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире "Украинского радио".

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      "Сейчас сообщено о подозрении 8 лицам. Есть даже те, в отношении которых приговоры вступили в законную силу. Начиная от должностных лиц, в частности, двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов. Наша тактика (расследования – 24) – сверху-вниз", – рассказал Андрей Радионов.

      Сейчас осуществлено сообщение о подозрении по статье 191, то есть завладение. Это тоже преступление с признаками коррупции, но это не прямая взятка. Если бы было достаточно доказательств, что президент с использованием властных полномочий дал взятку, чтобы иметь возможность распустить Раду, то на данный момент мы не имеем достаточно таких данных. Хотя, конечно, все версии рассматриваются,
      – пояснил Радионов.

      Также представитель ГПУ рассказал, что Виктор Ющенко совершал такие действия с умыслом, поэтому именно в умышленном преступлении его подозревает следствие.

      Віктор Ющенко
      Виктор Ющенко

      "Соучастие в завладении. Он помогал другому лицу. Необязательно, чтобы ты получил в собственный карман какую-то долю имущества, это может быть и политическое содействие. Сейчас мы говорим о корыстном умысле на пользу Виктора Януковича", – добавил Андрей Радионов.

      Что известно о деле "Межигорья"?Резиденция "Межигорье", которая расположена в селе Новая Петровка под Киевом, была в государственной собственности до 2007 года. Однако потом ее оттуда изъяли и передали под управление структур, связанных с президентом-беглецом Виктором Януковичем.

      По информации ГПУ, Ющенко якобы с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по этому вопросу. Виктор Ющенко обвинения отвергает. После бегства Януковича, в июне 2014 года, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье" в госсобственность. Однако, уже в июле 2015 года имущество "Межигорья" арестовали.

      Земельные участки суд передал государству 2017 года. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла и сама резиденция. В ноябре 2018 года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управляющего для "Межигорья".

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Межигорье ГПУ Виктор Янукович Виктор Ющенко
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