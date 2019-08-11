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      Кого підозрюють у привласненні "Межигір'я": заява ГПУ

      5218 Читать новость на русском
      "Межигір'я"
      "Межигір'я" / ti-ukraine.org

      Підозру у справі про привласнення резиденції "Межигір'я" повідомили вісьмом особам. Третій Президент України Віктор Ющенко також серед підозрюваних.

      Тільки Віктору Ющенку за законом напряму підпорядковувалося Державне управління справами і ним розглядались документи, від яких залежала подальша передача резиденції. Про це розповів начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов в ефірі "Українського радіо".

      Читайте також: Суд не дозволив ГПУ арештувати майно Ющенка

      "Наразі повідомлено про підозру 8 особам. Є навіть ті, щодо яких вступили вироки у законну силу. Починаючи від посадовців, зокрема, двох президентів та прем'єр-міністра, і до нотаріусів. Наша тактика (розслідування – 24) — зверху-вниз", – розповів Андрій Радіонов.

      Наразі повідомлення про підозру здійснено за статтею 191, тобто заволодіння. Це теж злочин з ознаками корупції, але це не є прямий хабар. Якби було достатньо доказів, що президент з використанням владних повноважень дав хабар, аби мати можливість розпустити Раду, то наразі ми не маємо достатньо таких даних. Хоча, звісно, всі версії розглядаються,
      – пояснив Радіонов.

      Також представник ГПУ розповів, що Віктор Ющенко вчиняв такі дії з умислом, тому саме в умисному злочині його підозрює слідство.

      Віктор Ющенко
      Віктор Ющенко

      "Співучасть у заволодінні. Він допомагав іншій особі. Необов’язково, щоб ти отримав у власну кишеню якусь частку майна, це може бути і політичне сприяння. Наразі ми говоримо про корисливий умисел на користь Віктора Януковича", – додав Андрій Радіонов.

      Що відомо про справу "Межигір’я"?Резиденція "Межигір'я", яка розташована в селі Нова Петрівка під Києвом, була у державній власності до 2007 року. Проте потім її звідти вилучили і передали під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Віктором Януковичем.

      За інформацією ГПУ, Ющенко нібито з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо цього питання. Віктор Ющенко звинувачення відкидає. Після втечі Януковича, у червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували.

      Земельні ділянки суд передав державі 2017 року. У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла й сама резиденція. У листопаді 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для "Межигір’я".

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Ющенко Віктор Янукович ГПУ Межигір'я
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