Суд не дозволив ГПУ арештувати майно Ющенка

Печерський райсуд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в арешті майна третього президента України Віктора Ющенка. Ющенко переконаний, що у справі є політичний контекст, а у ГПУ клопотатимуть про арешт майна знову.

Ющенко переконаний, що Генеральна прокуратура просто намагається "імітувати діяльність", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Слідство підозрюєЮщенка у змові з Віктором Януковичем в справи резиденції "Межигір'я", яку вивели із державної власності у 2007 році.

Суспільство бачить і оцінює, як поступово знята відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані. Саме тому і доводиться вишукувати нові гучні справи та імітувати бурхливу діяльність,

– також написав Ющенко.

Водночас захисник екс-президента вважає, що справа проти Ющенка і клопотання ГПУ про арешт його майна з’явилися під вибори і з метою піару, пише "Україна молода".

"Ми вважаємо, що це, враховуючи, що незабаром ви­бори, хтось намагається зробити собі піар або приховати ті недоліки, відсутність результатів, які є в інших справах. Зрозуміло, що всі невдачі потрібно чимось перекривати, а постать Ющенка, вона якраз дозволяє сказати, що ми знайшли щось нове, ми рухаємось далі", – заявив Наум.

На його думку, ГПУ намагається "привернути увагу до одного, закривши очі на великі провалля в іншому". Водночас керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що не знає мотивації відмови суду, пише "Українська правда".

Мотивації не знаємо, бо немає ще рішення суду. Це суддя Підпалий, який по деяких справах по півроку, по 8 місяців не віддає рішення. Але це дуже цікаво, тому що практично дуже складно знайти якісь аргументи для відмови, коли є підозра, коли у справі є збитки завдані, де санкція статті передбачає конфіскацію, є докази, що майно належить підозрюваному,

– сказав Горбатюк.

Він додав, що коли з’явиться рішення суду, то аргументацію судді донесуть до суспільства. Також ГПУ повторно клопотатиме про арешт.



Зазначимо, Ющенку оголосили підозру за статтею 191 частини 5 Кримінального кодексу України –привласнення, розтрата майна або заволодіння ним завдяки зловживанню службовим становищем. У відповідь на це Ющенко заявив про конфілкт інтересів зі слідчим генпрокуратури. Той начебто є родичем колишнього "регіонала", якому Ющенко не дав отримати квартиру у центрі столиці.

Як Ющенко може бути причетним до справи "Межигір’я"?Резиденція "Межигір'я", яка розташована в селі Нова Петрівка під Києвом, була у державній власності до 2007 року. Проте потім її звідти вилучили і передали під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Віктором Януковичем.



Зараз через це третьому українському президенту Віктору Ющенку оголосили підозру. Мовляв, саме він передав у власність Януковичу резиденцію. За інформацією ГПУ, Ющенко нібито з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо цього питання. Віктор Ющенко звинувачення відкидає. Після втечі Януковича, у червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували.



Земельні ділянки суд передав державі 2017 року. У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла й сама резиденція. У листопаді 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для "Межигір’я".