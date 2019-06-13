15:42
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва
      Вєсті.UA
      20:47, 12 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Ющенку оголосили підозру через "Межигір’я": він заявив про конфлікт інтересів

      512 Читать новость на русском
      Віктор Ющенко
      Віктор Ющенко / УП

      Третій український президент Віктор Ющенко, якому нещодавно оголосили підозру у справі "Межигір’я", заявив про конфлікт інтересів зі слідчим Генпрокуратури. Той начебто є родичем колишнього "регіонала", якому Ющенко не дав отримати квартиру у центрі столиці.

      Мовиться про слідчого ГПУ Олександра Смітюха. Він – племінник члена "Партії регіонів" Григорія Смітюха, який за часів президентства Леоніда Кучми був заступником керівника Державного управління справами. Саме цьому чоловіку Ющенко у 2004 році завадив отримати квартиру у центрі Києва за майже мільйон доларів. Про це сам президент написав на своїй Facebook-сторінці.

      Варто знати: Ющенку висунули підозру через "Межигір'я": у чому політика звинувачує ГПУ

      У Державному управлінні справами Григорій Смітюх отримав ордер на квартиру за адресою: місто Київ, вулиця Інститутська, 18-А. Проте надалі при зміні влади, в часи президентства Ющенка, розпорядження було скасоване, бо його видали з порушеннями,
      – написав третій український президент.

      Ющенко додав, що ринкова вартість квартири складає приблизно 940 тисяч доларів.

      "Повідомляючи мене про підозру, слідчий Олександр Смітюх не повідомив свого керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів вартістю майже 1 мільйон доларів", – зазначив він.

      Так, Ющенко звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з заявою про конфлікт інтересів і проханням провести перевірку.

      Що відомо про справу "Межигір’я" і до чого тут Ющенко?

      Резиденція "Межигір'я", яка розташована в селі Нова Петрівка під Києвом, була у державній власності до 2007 року. Проте потім її звідти вилучили і передали під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Віктором Януковичем.

      Зараз через це третьому українському президенту Віктору Ющенку оголосили підозру. Мовляв, саме він передав у власність Януковичу резиденцію. За інформацією ГПУ, Ющенко нібито з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо цього питання. Віктор Ющенко звинувачення відкидає.

      Після втечі Януковича, у червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували.

      Земельні ділянки суд передав державі 2017 року. У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла й сама резиденція.

      У листопаді 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для "Межигір’я".

      Це цікаво: Межигір'ям управлятиме екс-помічник Мураєва: які можуть бути наслідки

      blog_ava
      Обстріл бойовиків під Новолуганським: Хомчак розповів, чи була команда "не стріляти у відповідь"
      сьогодні
      2801
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Межигір'я Віктор Ющенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порошенко користується більшовицькою формулою, – Кравчук
      сьогодні , 15:01 Порошенко користується більшовицькою формулою, – Кравчук
      Наталя Ромашова 3552
      Украина и Молдова превращаются в сателлиты России при согласии Запада
      сьогодні , 12:00 Украина и Молдова превращаются в сателлиты России при согласии Запада
      Блог Соцмережі 2251
      Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?
      сьогодні , 08:40 Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?
      Артем Овдієнко 1240
      Луганск стал совсем другим – поменялся даже взгляд людей на улице
      12 червня , 22:00 Луганск стал совсем другим – поменялся даже взгляд людей на улице
      Ольга Черненко 2343
      Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      12 червня , 21:01 Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      Світлана Попова 2956
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук