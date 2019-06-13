Ющенку оголосили підозру через "Межигір’я": він заявив про конфлікт інтересів

Третій український президент Віктор Ющенко, якому нещодавно оголосили підозру у справі "Межигір’я", заявив про конфлікт інтересів зі слідчим Генпрокуратури. Той начебто є родичем колишнього "регіонала", якому Ющенко не дав отримати квартиру у центрі столиці.

Мовиться про слідчого ГПУ Олександра Смітюха. Він – племінник члена "Партії регіонів" Григорія Смітюха, який за часів президентства Леоніда Кучми був заступником керівника Державного управління справами. Саме цьому чоловіку Ющенко у 2004 році завадив отримати квартиру у центрі Києва за майже мільйон доларів. Про це сам президент написав на своїй Facebook-сторінці.

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У Державному управлінні справами Григорій Смітюх отримав ордер на квартиру за адресою: місто Київ, вулиця Інститутська, 18-А. Проте надалі при зміні влади, в часи президентства Ющенка, розпорядження було скасоване, бо його видали з порушеннями,

– написав третій український президент.

Ющенко додав, що ринкова вартість квартири складає приблизно 940 тисяч доларів.

"Повідомляючи мене про підозру, слідчий Олександр Смітюх не повідомив свого керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів вартістю майже 1 мільйон доларів", – зазначив він.

Так, Ющенко звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з заявою про конфлікт інтересів і проханням провести перевірку.

Що відомо про справу "Межигір’я" і до чого тут Ющенко?

Резиденція "Межигір'я", яка розташована в селі Нова Петрівка під Києвом, була у державній власності до 2007 року. Проте потім її звідти вилучили і передали під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Віктором Януковичем.

Зараз через це третьому українському президенту Віктору Ющенку оголосили підозру. Мовляв, саме він передав у власність Януковичу резиденцію. За інформацією ГПУ, Ющенко нібито з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо цього питання. Віктор Ющенко звинувачення відкидає.

Після втечі Януковича, у червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували.



Земельні ділянки суд передав державі 2017 року. У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла й сама резиденція.



У листопаді 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для "Межигір’я".

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