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      Ющенку висунули підозру через "Межигір'я": у чому політика звинувачує ГПУ

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      ГПУ висунула Ющенку підозру
      ГПУ висунула Ющенку підозру / Фото з Facebook

      Генеральна прокуратура висунула підозру третьому президенту України Віктору Ющенку. Його підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.

      Ющенку висунули підозру за за статтею 191 частини 5 Кримінального кодексу України – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, пише нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram.

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      За даними політика, підозру через виведення "Межигір'я" з держвласності Генпрокуратура направила третьому президенту поштою.

      Парадокс в тому, що це правда. Ющенко дійсно в змові з Януковичем це зробив, цілеспрямовано перевівши "Межигір'я" з ДУС в сферу відання Кабміну, який передав "Межигір'я" до статуту держпідприємства Надра України, а те – вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми. Після цього Янукович почав будувати в Межигір'ї персональний рай,
      – пише Лещенко.

      Що відомо про "Межигір'я"? 
      Резиденція "Межигір'я" розташована в селі Нові Петрівці під Києвом. У 2007 році її було вилучено з державної власності і передано під управління структур, пов'язаних із Януковичем. Після втечі екс-президента, у червні 2014-го, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність.

      Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували. Земельні ділянки суд передав державі 2017 року – тоді суд визнав недійними договори, відповідно до яких резиденцію 2007 року вивели з держвласності.

      У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла сама резиденція.

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      Теги: Віктор Янукович Віктор Ющенко ГПУ Межигір'я Новини України Новини політики
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