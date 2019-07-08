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      Зеленський може повторити долю Ющенка, – політтехнолог

      1679 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Основна проблема президента Володимира Зеленського – йому дісталися п’ять років правління Петра Порошенка. Реванш, який ми бачимо, і гасло "дістало все, що зараз відбувається" не народилося за 40 днів його президентства.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

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      За його словами, Віктор Медведчук з’явився не вчора. Він був основним спаринг-партнером влади, яка пішла. Сьогодні суспільство дивиться на президента і на те, чи зможе він ці наслідки подолати. На жаль, є велика ймовірність того, що він зробить ті самі помилки, які свого часу зробив четвертий президент Віктор Ющенко.

      Майдан виходив за інший переустрій суспільства. Після Помаранчевого Майдану всі вважили, що все буде по-новому, будуть покарані основні злочинці, люди, які фальшували вибори та корупціонери. Проте Ющенко не просто не прибрав їх, його гасло "Бандитам тюрми" і "Закон один для всіх" не спрацював. Вони стали співпрацювати, залишилися в політиці і через декілька років знову взяли владу у свої руки,
      – заявив Гайдай.

      Він додав, що зараз такі ж виклики стоять перед Володимиром Зеленським. Якщо не просто робити заяви, а реально прибрати всіх політиків, корупціонерів, зрадників, кримінал і робити це рішуче, маючи політичну волю, тоді в країні щось зміниться. Якщо цього не робити, лише заяви і наслідків, як завжди, не буде, то Зеленського очікує така ж доля, як і Ющенка та Порошенка.

      Також політтехнолог дав декілька порад, що потрібно робити Володимиру Зеленському:

      1. Вже через два тижні він може мати парламент, в якому більшість буде належати йому. Депутати могли б призначити генерального прокурора, який міг би почати справжню боротьбу з корупцією.
      2. Зараз йому підпорядковується СБУ і, як мінімум, реальні дії по блокуванню всіх тих, хто сьогодні є агентами Москви в Україні.
      3. Вийти в парламент з ініціативою, що людина, яка заявляє свої проросійські позиції та в його історії є співпраця з Москвою – не може вести політичну та публічну діяльність в Україні.
      4. По справжньому перекрити кордон, зробити візовий режим. Під час війни у Грузії треба було відмовитися від дипломатичних відносин. Тобто, дійсно показати, що Росія – це агресор.
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      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Віктор Ющенко Петро Порошенко Володимир Зеленський Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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