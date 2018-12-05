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      Кого украинцы видят главой Единой поместной церкви

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      Первый руководитель Единой поместной церкви – историческая фигура, которую выберут до конца декабря. Кандидатуры будут выдвигать на Объединительном соборе, однако уже сейчас известны имена тех, за кого могут проголосовать.

      Согласно соцопросам, чаще всего вспоминают Филарета, которого поддерживают 30% украинцев.

      Читайте также: Известно имя митрополита, который будет руководителем Объединительного собора УПЦ

      За двадцать лет патриарх зарекомендовал себя умелым администратором. В условиях давления строил Украинскую православную церковь Киевского патриархата, за что в 90-х получил анафему, то есть церковное проклятие, от представителей Русской церкви.

      Однако 90 лет – это весьма почтенный возраст для руководителя новой церковной структуры. К тому же, его не поддерживают прихожане Московского патриархата. Религиовед Александр Саган сказал, что его фигура может остановить переход общин из Московского патриархата в Украинскую поместную церковь.

      Український православний церковний діяч Філарет
      Украинский православный церковный деятель Филарет

      А вот глава Украинской автокефальной Церкви – Макарий – за престол даже не будет бороться. УАПЦ решила не выдвигать ни одной кандидатуры.

      По мнению религиоведа Юрия Черноморца, они понимают, что в их случае скромность – это лучше, чем на публику собственные недостатки выдвигать.

      Как не странно, среди вероятных претендентов называют и руководителя Московского патриархата Онуфрия. Хотя тот выступает категорически против поместной церкви, поэтому его победа что-то из разряда фантастики, говорят эксперты.

      Митрополит Онуфрій
      Митрополит Онуфрий

      Больше шансов у митрополита Винницкого и Барского Симеона. Малоизвестная фигура, но с довольно хорошими отношениями с властью, его даже называют протеже Порошенко. Он один из немногих, кто приехал на встречу Президента с представителями УПЦ МП в Украинском доме, которую Московский патриархат саботировал.

      Религиоведы уверены, что логичнее, чтобы церковь объединил представитель Киевского патриархата. Поэтому возможно, что первым руководителем объединенной поместной церкви станет компромиссная фигура – правая рука Филарета, патриарший наместник митрополит Епифаний.

      Является высокообразованным человеком, знает греческий язык, ведет переговоры с Константинополем много лет, и который является хорошим орговиком, хорошим администратором,
      – отметил религиовед Юрий Черноморец.

      Религиоведы уверены, что нужна "свежая кровь", чтобы исчезло присущее Украинскому патриархату заглядывание в московскую сторону. Чтобы изменить устаревшие традиции: например, слишком длинные стоячие службы, календарь, по которому чтим фигур, которые нанесли беды украинцам. Хорошей кандидатурой был бы архимандрит Кирилл Говорун, профессор Университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анжелесе.

      Архімандрит Кирило Говорун
      Архимандрит Кирилл Говорун

      Главу новой церкви будут избирать на Архиерейском соборе руководители Киевского, Московского патриархата и автокефальной церкви.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и был дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут Объединительный собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь УПЦ КП Новости Киева Томос Собор УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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