Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" одержали не русские-олигархи, а украинские IT-шники, которые хотят превратить его в первый киберспортивный отель в мире, полностью подготовленный для таких ивентов.

Соответствующее заявление у себя на фейсбуке сделал предприниматель и профессиональный киберспортсмен Александр Кохановский.

“Несколько лет назад мы задумали большой инфраструктурный киберспортивный проект. Это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с Всеукраинскими и международными турнирами, Киберспортивной Академии, образовательных проектов и Киберспортивной Ассоциации, объединяющей ключевых игроков рынка - которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы. Проект должен был стартовать с постройки арены, но мы изменили свои планы, увидев новую уникальную возможность”, - прокомментировал новый совладелец отеля «Днепр»

Также, Александр поделился своими дальнейшими планами по обустройству отеля, его развитию и кибер-будущему всей Украины:

“Всю свою жизнь я презентовал Украину в мире киберспорта, но сейчас мы выходим на абсолютно новый уровень - мировой рынок и большие возможности для экономики нашей страны. «Днепр» будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, SPA и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge”, - комментирует он.

Строить кибер-империю Александр собирается не один, а вместе с единомышленниками: группой партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель “Днепр”.