Перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули не росіяни-олігархи, а українські IT-шники, які хочуть перетворити його в перший кіберспортивний готель в світі, повністю підготовлений для таких івентів.

Відповідну заяву у себе на фейсбуці зробив підприємець і професійний кіберспортсмен Олександр Кохановський.

"Кілька років тому ми задумали великий інфраструктурний кіберспортивний проєкт. Це ціла екосистема, яка включає в себе створення сучасної багатофункціональної кіберспортивної арени з Всеукраїнськими та міжнародними турнірами, кіберспортивної Академії, освітніх проєктів та кіберспортивної Асоціації, яка об'єднує ключових гравців ринку, які розвиватимуть індустрію і будуть допомагати у вдосконаленні законодавчої бази. Проєкт повинен був стартувати з будівлі арени, але ми змінили свої плани, побачивши нову унікальну можливість", – прокоментував новий співвласник готелю "Дніпро".

Також Олександр поділився своїми подальшими планами щодо облаштування готелю, його розвитку та кібер-майбутнього всієї України.

Все своє життя я презентував Україну в світі кіберспорту, але зараз ми виходимо на абсолютно новий рівень – світовий ринок і великі можливості для економіки нашої країни. "Дніпро" буде включати в себе не тільки атрибути топового готелю (ресторани, SPA і фітнес-центри), а й унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також кращий в світі players 'lounge",

– коментував він.

Будувати кібер-імперію Олександр збирається не один, а разом з однодумцями: групою партнерів і інвесторів, які здатні реалізувати цей великий проєкт, першою частиною якого став готель "Дніпро".