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      КОКТЕБЕЛЬ на выставке ProWein China 2018

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      КОКТЕБЕЛЬ на выставке ProWein China 2018

      Украина представила свою продукцию на мировой выставке алкогольных напитков ProWein China 2018 коньяками Коктебель.

      13-15 ноября 2018 в китайском городе Шанхай прошла мировая выставка алкоголя ProWein China 2018. В этом году ProWein China собрала 750 производителей из более чем 39 стран. Украинский коньяк КОКТЕБЕЛЬ был представлен собственным стендом между мировых брендов. КОКТЕБЕЛЬ продемонстрировал не только высокое качество продукта, но и недавно обновленный дизайн. Посетители высоко оценили изящный и благородный вкус украинского коньяка и новый внешний вид бутылки и этикетки.

      Ковалевич Алексей, директор компании Beverage Trading Company отмечает: "Для нас очень важно какой имидж наша страна сейчас имеет в мире. Представлять качественную продукцию на таких масштабных мировых выставках – это еще один кирпичик в строительстве репутации Украины на мировом рынке, как надежного партнера. Бренд КОКТЕБЕЛЬ достойно представил нас в этом сезоне, и это прокладывает нам путь на международный рынок экспортеров коньячной продукции в 2019 году", – резюмирует Алексей.

      Китай – один из крупнейших рынков вина и коньяков в мире, как по объему производства, так и по объему потребления. Поэтому именно эта страна 5 лет назад стала еще одним центром проведения масштабной выставки ProWine. ProWine China – уникальное место, где встречаются представители со всего мира, чтобы обмениваться опытом и знакомиться с разнообразной высококачественной алкогольной продукцией. Также, в течение трех дней выставки, участники имели возможность посетить более 30 семинаров и мастер-классов, чтобы узнать больше об истории вина и современных тенденциях в индустрии.

      Участие украинского коньяка КОКТЕБЕЛЬ в выставке такого масштаба – это еще один шаг вперед для алкогольной индустрии Украины, который предоставляет возможность настоящему украинскому продукту стать популярным и известным не только в пределах страны, но и во всем мире.

      Теги: Новости Украины Алкоголь Алкогольный рынок
      Источник: УНН
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