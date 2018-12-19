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      КОКТЕБЕЛЬ на виставці ProWein China 2018

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      КОКТЕБЕЛЬ на виставці ProWein China 2018

      Україна представила свою продукцію на світовій виставці алкогольних напоїв ProWein China 2018 коньяками Коктебель.

      13-15 листопада 2018 в китайському місті Шанхай пройшла світова виставка алкоголю ProWein China 2018. Цього року ProWein China зібрала 750 виробників з більш ніж 39 країн. Український коньяк КОКТЕБЕЛЬ був представлений власним стендом поміж світових брендів. КОКТЕБЕЛЬ продемонстрував не тільки високу якість продукту, але і нещодавно оновлений дизайн. Відвідувачі високо оцінили витончений та шляхетний смак українського коньяку та новий зовнішній вигляд пляшки та етикетки.

      Ковалевич Олексій, директор компанії Beverage Trading Company зазначає: "Для нас дуже важливо який імідж наша країна зараз має у світі. Представляти якісну продукцію на таких масштабних світових виставках – це ще одна цеглинка у будівництво репутації України на світовому ринку, як надійного партнера. Бренд КОКТЕБЕЛЬ достойно представив нас цього сезону, і це прокладає нам шлях на міжнародний ринок експортерів коньячної продукції у 2019 році", – резюмує Олексій.

      Китай – один з найбільших ринків вина та коньяків у світі, як за обсягом виробництва, так і за обсягом споживання. Тому саме ця країна, 5 років тому стала ще одним центром проведення наймасштабнішої виставки ProWine. ProWine China - унікальне місце, де зустрічаються представники з усього світу, щоб обмінюватися досвідом та знайомитись з різноманітною високоякісною алкогольною продукцією. Також, на протязі трьох днів виставки, учасники мали можливість відвідати більш ніж 30 семінарів та майстер-класів, щоб дізнатися більше про історію вина та сучасні тенденції в індустрії.

      Участь українського коньяку КОКТЕБЕЛЬ у виставці такого масштабу - це ще один крок вперед для алкогольної індустрії України, який надає можливість справжньому українському продукту, стати популярним та відомим, не тільки в межах країни, але і в усьому світі.

      Теги: Новини України Алкоголь Алкогольний ринок
      Джерело: УНН
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