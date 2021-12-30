Мужчина приехал из города Горловка. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания.

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Злоумышленника уже задержали. Правоохранители расследуют эти вопросы. По словам Данилова, такие вещи периодически случаются.

Какие были мотивы у мужчины

Данилов намекнул, что у мужчины были личные мотивы. Теперь спецслужбы отрабатывают предотвращение дестабилизации ситуации в Украине.

Злоумышленника взяли под стражу

Вероятного злоумышленника задержали полицейские Львовщины, сообщает "Украинская правда". Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Что известно об инциденте

Ночью 24 декабря в генеральное консульство России во Львове бросили зажигательную смесь – "коктейль Молотова".

Правоохранители заверили, что ущерба ведомству это не нанесло. Пострадавших тоже нет.