Чоловік приїхав з міста Горлівка. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання.

До теми У генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова"

Зловмисника вже затримали. Правоохоронці розслідують ці питання. За словами Данілова, такі речі періодично трапляються.

Які були мотиви у чоловіка

Данілов натякнув, що чоловік мав особисті мотиви. Тепер спецслужби відпрацьовують запобігання дестабілізації ситуації в Україні.

Зловмисника взяли під варту

Так, ймовірного зловмисника затримали поліцейські Львівщини, повідомляє "Українська правда". Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Що відомо про інцидент

Вночі 24 грудня у генеральне консульство Росії у Львові кинули запальну суміш – "коктейль Молотова".

Правоохоронці запевнили, що збитків відомству це не принесло. Постраждалих теж немає.