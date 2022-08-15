Мэр Мелитополя Иван Федоров подчеркнул, что о местонахождении гауляйтерки знает не только он, но и ВСУ и партизаны. Колаборантка данильченко прячется за городом.

Обратите внимание Оккупанты вывозят свои семьи из Мелитополя, в городе началась массовая "фильтрация", – мэр

У данильченко теперь есть только 2 варианта

Иван Федоров отметил, что галина данильченко больше не появляется в Мелитополе и не общается с местными жителями. Теперь единственное, чем она занимается – это запись видео для российских пропагандистов.

Коллаборантки в Мелитополе нет. Вероятно, из-за страха за свою жизнь она прячется. Однако мэр города подчеркнул, что теперь у гауляйтерки есть только 2 варианта будущего.

Ее путь уже ясно понятен. Это 2 варианта. Первый – она будет отвечать по украинскому законодательству и сидеть в тюрьме с конфискацией имущества за государственную измену. Но это для нее будет счастье, потому что другой ее путь — она будет ликвидирована силовыми структурами врага.

– подчеркнул Федоров.

Колаборантка уже хотела уходить в отставку

Член "Оппозиционного блока" и депутат городского совета галина данильченко в марте возглавила оккупационную администрацию Мелитополя. Однако ее не хватило на долго – уже 31 мая СМИ сообщили, что гауляйтерша захотела уйти в отставку.

Причиной такого решения данильченко стал страх за жизнь, ведь утром 30 мая в центре Мелитополя прогремел мощный взрыв в районе ТЦ "Квартал". Взрыв произошел недалеко от так называемой военно-гражданской администрации коллаборантов и дома фейкового "губернатора" евгения балицкого.

Интересно – Крым начал готовиться к "Тревожным чемоданам": смотрите видео