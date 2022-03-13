Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Речь идет также об инициативах фиктивных сессий местных советов и раздаче паспортов в оккупированных городах Юга.

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По словам Подоляка, российские войска покинут территорию Украины, а коллаборанты обязательно получат уголовное преследование.

Любые инициативы по проведению "референдумов", фиктивных сессий местных советов, раздаче паспортов в оккупированных городах Юга Украины: Херсоне, Каховке, Геническе – абсолютно ничтожны,

– подчеркнул советник главы ОП.

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