Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Мовиться також про ініціативи щодо фіктивних сесій місцевих рад та роздачу паспортів в окупованих містах Півдня.

До теми Херсонці знають всіх колаборантів в обличчя, – глава ОВА

За словами Подоляка, російські війська покинуть територію України, а колаборанти обов'язково отримають кримінальне переслідування.

Будь-які ініціативи щодо проведення "референдумів", фіктивних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах Півдня України: Херсоні, Каховці, Генічеську – абсолютно нікчемні,

– наголосив радник глави ОП.

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