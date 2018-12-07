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      Колесников: съезд Оппоблока состоится 15 декабря текущего года

      37 Читати новину українською
      Борис Колесников
      Борис Колесников

      Съезд политической партии "Оппозиционный блок" пройдет согласно действующему законодательству Украины и Уставу партии 15 декабря 2018 года.

      Об этом сообщил сопредседатель политсовета партии Борис Колесников, передает сайт "Оппоблока".

      "Съезд политической партии "Оппозиционный блок" пройдет согласно действующему законодательству Украины и Уставу партии 15 декабря 2018 года. 47 тысяч членов партии из 61 тысячи партийцев выразили готовность принять участие в VIII съезде партии", – сказал он.

      Далее политик отметил, что в последнее время в средствах массовой информации распространяются инсинуации по поводу того, что большинство организаций партии "Оппозиционный блок" не поддерживают инициативу проведения партийного съезда. Реальные цифры партийной статистики показывают, что в нынешних условиях подавляющее большинство членов партии поддержали идею проведения съезда, видя в нем способ решения внутрипартийной дискуссии. Однако, делегатов на VIII съезд политической партии Оппозиционный блок выдвинули 47 тысяч членов партии из 61 тысячи партийцев, которые находятся на партийном учете. Поэтому съезд пройдет согласно действующему законодательству Украины и Уставу партии 15 декабря текущего года, заявляет Колесников.

      Напомним, фракция и большинство региональных организаций партии, призвали политсовет партии "Оппозиционный блок" как можно быстрее провести съезд партии, после того, как по словам председателя фракции Вадима Новинского, Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из фракции за то, что "нарушили устав, за сотрудничество с властью, за предательство интересов избирателей".

      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционный блок Борис Колесников
      Источник: 24 Канал
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