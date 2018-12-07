Колесніков: з'їзд Оппоблоку відбудеться 15 грудня поточного року

З'їзд політичної партії "Опозиційний блок" пройде згідно з чинним законодавством України та Статутом партії 15 грудня 2018 року.

Про це повідомив співголова політради партії Борис Колесніков, передає сайт "Опоблоку".

"З'їзд політичної партії "Опозиційний блок" пройде згідно з чинним законодавством України та Статутом партії 15 грудня 2018 року. 47 тисяч членів партії з 61 тисячі партійців висловили готовність взяти участь VIII з'їзді партії", – сказав він.

Далі політик зазначив, що останнім часом в засобах масової інформації поширюються інсинуації з приводу того, що більшість організацій партії "Опозиційний блок" не підтримують ініціативу щодо проведення партійного з'їзду. Реальні цифри партійної статистики показують, що в нинішніх умовах переважна більшість членів партії підтримали ідею проведення з'їзду, бачачи в ньому спосіб вирішення внутріпартійної дискусії. Однак, делегатів на VIII з'їзд політичної партії Опозиційний блок висунули 47 тисяч членів партії з 61 тисячі партійців, які перебувають на партійному обліку. Тому з'їзд пройде згідно з чинним законодавством України та Статутом партії 15 грудня поточного року, заявляє Колесніков.

Нагадаємо, фракція і більшість регіональних організацій партії, закликали політраду партії "Опозиційний блок" якомога швидше провести з'їзд партії, після того, як за словами голови фракції Вадима Новинського, Юрій Бойко, і Сергій Льовочкін були виключені з фракції, за те, що "порушили статут, за співпрацю з владою, за зраду інтересів виборців".