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      Колесніков: з'їзд Оппоблоку відбудеться 15 грудня поточного року

      51 Читать новость на русском
      Борис Колесніков
      Борис Колесніков

      З'їзд політичної партії "Опозиційний блок" пройде згідно з чинним законодавством України та Статутом партії 15 грудня 2018 року.

      Про це повідомив співголова політради партії Борис Колесніков, передає сайт "Опоблоку". 

      "З'їзд політичної партії "Опозиційний блок" пройде згідно з чинним законодавством України та Статутом партії 15 грудня 2018 року. 47 тисяч членів партії з 61 тисячі партійців висловили готовність взяти участь VIII з'їзді партії", – сказав він.

      Далі політик зазначив, що останнім часом в засобах масової інформації поширюються інсинуації з приводу того, що більшість організацій партії "Опозиційний блок" не підтримують ініціативу щодо проведення партійного з'їзду. Реальні цифри партійної статистики показують, що в нинішніх умовах переважна більшість членів партії підтримали ідею проведення з'їзду, бачачи в ньому спосіб вирішення внутріпартійної дискусії. Однак, делегатів на VIII з'їзд політичної партії Опозиційний блок висунули 47 тисяч членів партії з 61 тисячі партійців, які перебувають на партійному обліку. Тому з'їзд пройде згідно з чинним законодавством України та Статутом партії 15 грудня поточного року, заявляє Колесніков.

      Нагадаємо, фракція і більшість регіональних організацій партії, закликали політраду партії "Опозиційний блок" якомога швидше провести з'їзд партії, після того, як за словами голови фракції Вадима Новинського, Юрій Бойко, і Сергій Льовочкін були виключені з фракції, за те, що "порушили статут, за співпрацю з владою, за зраду інтересів виборців".

      Теги: Новини України Новини політики Опозиційний блок Борис Колесніков
      Джерело: 24 Канал
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