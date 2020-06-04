Как сообщалось ранее, премьер Шмыгаль анонсировал программу создания полмиллиона рабочих мест с зарплатой 6-8 тысяч гривен.

Украинцы теряют работу из-за карантина и кризиса. Средняя зарплата уменьшается, как и количество вакансий на рынке. Обещанную программу от правительства, которая обещает обеспечить 500 тысяч рабочих мест, эксперты называют неэффективной, сообщает в своем материале 24 канал.

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По состоянию на 1 июня в Украине официально зарегистрировали свыше 510 тысяч безработных (по данным Госслужбы). При этом, с начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось.

Однако это лишь те, кто официально встал на учет в центре занятости. Фактический уровень безработицы значительно выше.

"По подсчетам Торгово-промышленной палаты, количество безработных в мае составило 2,5-2,8 миллиона украинцев", – говорится в материале.

Как сообщалось ранее, премьер Шмигаль анонсировал программу создания полмиллиона рабочих мест с зарплатой 6-8 тысяч гривен. Правда, обещал он это сделать в мае. Пока это остается обещанием.

"Таким образом, предложенные правительством зарплаты 6-8 тысяч – это несколько выше "минималки" и существенно ниже средней зарплаты. По прогнозам ЮНИСЕФ, из-за пандемии и кризиса более 6 миллионов украинцев окажутся за чертой бедности", – пишут авторы материала.

Инициатива властей об обеспечении украинцев рабочими местами с небольшими зарплатами – 6 тысяч гривен – может восприниматься, как попытка что-то сделать. Большого позитива такая инициатива не добавит. Но не вызовет серьезного негатива. Положительно повлияет на тех, у кого нет даже такой зарплаты. Те, у кого выше доходы, воспримут это, как то, что их не касается, – сказал социолог Михаил Мищенко в комментарии 24 каналу.