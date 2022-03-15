Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, некоторые из до сих пор установленных блокпостов лишь усложняли передвижение, в частности гуманитарных грузов.

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Что происходит с блокпостами на дорогах Украины

Министерство внутренних дел отчитывается, что им удалось сократить количество блокпостов на дорогах Украины до 1,5 тысячи. При этом забрали ненужные контрольно-пропускные пункты, которые не имели никакой пользы, а лишь препятствовали движению гражданского и гуманитарного транспорта.

Монастырский отметил, что условно "авторизованные" блокпосты будут внесены в указ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была издана еще на прошлой неделе. В настоящее время вовлеченные в эту работу субъекты видят оптимальную потребность в количестве до 800 блокпостов на основных путях и городах.

Все они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Нацполиции совместно с Территориальной обороной и Нацгвардией,

– подчеркнул министр внутренних дел.

К слову, Монастырский также добавил, что формировать работу на блокпостах и ​​председательствовать будут представители Нацполиции.

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