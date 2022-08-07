Объяснили, кто теперь стоит в очередях в военкоматы

Так, только 3 человека в очереди в военкомат являются добровольцами, тогда как в начале их было 97. Об этом рассказал начальник Дарницкого территориального центра комплектования (ТЦК) Руслан Тригуб.

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В первую очередь он подчеркнул, что в начале полномасштабной агрессии имели некоторые сложности из-за большого потока добровольцев. Их всех надо было призвать согласно действующему законодательству, чтобы у людей потом не было никаких вопросов к ТЦК или к Вооруженным силам – всех призвали.

Сейчас добровольцы приходят, но очень-очень мало. Все очереди в территориальные центры, которые показывают по телевидению, – это очереди людей, которые хотят получить отсрочку, пройти медицинскую комиссию или имеют какие-то другие вопросы. Из 100 человек добровольцев будет примерно 3,

– объяснил он.

В то время как в начале агрессии из каждой сотни только трое приходили по справки. Спад количества желающих воевать Тригуб объясняет угасанием патриотизма у людей.

Руководитель ТЦК добавил, что когда враг был близко – тогда был больший патриотизм, а сейчас люди полагают, что война уже не у нас.

Тригуб пояснил, что на фронт прежде всего отправляют не добровольцев, а людей, которые служили на срочной военной службе, в полиции или СБУ, потому что государство потратило деньги на обучение и их не надо переучивать. Впрочем, добавил, что добровольцев тоже отправят.