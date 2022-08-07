Пояснили, хто тепер стоїть у чергах до військкоматів

Так, лише 3 людей у черзі до військкомату є добровольцями, тоді як на початку їх було 97. Про це розповів начальник Дарницького територіального центру комплектування (ТЦК) Руслан Тригуб.

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Насамперед він підкреслив, що на початку повномасштабної агресії мали деякі складнощі через великий потік добровольців. Їх усіх треба було призвати згідно з чинним законодавством, щоб у людей потім не було жодних запитань до ТЦК чи до Збройних сил – всіх призвали.

Зараз добровольці приходять, але дуже-дуже мало. Усі черги в територіальні центри, які показують по телебаченню, – це черги людей, які хочуть отримати відстрочку, пройти медичну комісію чи мають якісь інші питання. Зі 100 осіб добровольців буде приблизно 3,

– пояснив він.

В той час як на початку агресії із кожної сотні лише троє приходили по довідки. Спад кількості охочих воювати Тригуб пояснює згасанням патріотизму у людей.

Очільник ТЦК додав, що, коли ворог був близько – тоді був більший патріотизм, а зараз люди вважають, що війна вже не у нас.

Тригуб пояснив, що на фронт перш за все відправляють не добровольців, а людей, які служили на строковій військовій службі, в поліції чи СБУ, бо держава витратила гроші на їхнє навчання і їх не треба перенавчати. Втім, додав, що добровольців теж відправлять.