После окончания холодной войны в мире наблюдалось сокращение ядерного арсенала. Однако в 2022 году этот процесс заканчивается. И теперь мир ожидает роста количества ядерного оружия. А вместе с ним вырос и риск использования ядерного оружия – он кажется сейчас выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны. Такие данные приводят аналитики из Стокгольмского института исследования проблем мира (SIRPI).

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Уменьшение, но не разоружение

Ядерным оружием в мире владеют только девять государств – США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея. При этом Израиль не подтверждает свои данные о наличии ядерного оружия, но и не опровергает это. А 90% всех запасов ядерного оружия приходится на две страны – Россию и США.

Важно! Украина тоже была страной с ядерным оружием. Но в 1994 году отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности – неприкосновенность границ и суверенитет. Так был подписан Будапештский меморандум, где гарантами безопасности выступили США, Великобритания и Россия. Но Россия нарушила условия этого меморандума в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донбасса. За исключением немногочисленных санкций, агрессор не понесла за это ни одно наказание.

По состоянию на январь 2022 года аналитики насчитали 12 705 ядерных боеголовок, из них 9 440 – активные и потенциально готовые к использованию в военных целях. Остальные – относятся к хранящимся или резервным боеголовкам, требующим определенной подготовки (например, транспортировка и загрузка на пусковые установки), прежде чем их можно будет развернуть.

По оценкам экспертов, 3 732 боеголовки были развернуты вместе с ракетами и самолетами, а около 2 000 – почти все принадлежали России или США – удерживались в состоянии повышенной боевой готовности.

Количество ядерных боеголовок по странам по состоянию на январь 2022 года

Россия – 5 977

США – 5 428

Китай – 350

Франция – 290

Великобритания – 225

Пакистан – 165

Индия – 160

Израиль – 90

Северная Корея – 20

В январе 2021 года общее количество ядерных боеголовок было несколько больше – 13 080. Однако такое сокращение не связано с разоружением, а только со снятием с вооружения устаревших систем в России и США, которое было запланировано еще несколько лет назад. Количество боеголовок в пригодных для использования военных запасах двух стран в 2021 году оставалось относительно стабильным.

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"Есть четкие признаки того, что сокращения, которые характеризовали глобальные ядерные арсеналы после окончания холодной войны, закончились", – заявил старший научный сотрудник Программы оружия массового поражения SIPRI Ганс Кристенсен.

Модернизация ядерного оружия

Сейчас в мире государства с ядерным оружием либо разрабатывают, либо разворачивают новые системы оружия, либо объявили о своем намерении это сделать.

Китай находится в середине существенного расширения своего арсенала ядерного оружия – спутниковые снимки указывают на строительство более 300 новых ракетных шахт. Также несколько ядерных боеголовок будут поставлены на новую подлодку.

В 2010 году правительство Великобритании заявило, что не планирует увеличивать количество ядерных боеголовок на вооружении. Их тогда было 225. Но уже в 2021 году официальный Лондон изменил свою политику постепенного разоружения, длившуюся десятилетием, объявив об увеличении своих запасов до 260. Случилось это на фоне критики в сторону Китая и Россию за отсутствие ядерной прозрачности. Великобритания также объявила, что больше не будет публично разглашать данные об оперативных запасах ядерного оружия в стране, размещенных боеголовках или развернутых ракетах.

В начале 2021 года Франция официально запустила программу разработки подлодки с ядерной баллистической ракетой третьего поколения.

Индия и Пакистан, похоже, расширяют свои ядерные арсеналы и обе страны ввели и продолжили разрабатывать новые типы ядерной системы доставки в 2021 году.

Считается, что Израиль, который публично не признает владение ядерным оружием, модернизирует свой ядерный арсенал.

Северная Корея в 2021 году хоть и не проводила никаких ядерных взрывов или испытаний баллистических ракет большой дальности, продолжает уделять приоритет своей военной ядерной программе как центральному элементу своей стратегии национальной безопасности. Аналитики оценивают, что в настоящее время в стране около 20 боеголовок. И там есть возможность для их увеличения до 45 – 55 боеголовок.

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"Все государства с ядерным оружием наращивают или модернизируют свои арсеналы, и большинство из них обостряют ядерную риторику и роль ядерного оружия в их военных стратегиях", – отметил директор программы оружия массового поражения SIPRI Уилфред Ван. Он назвал это тревожной тенденцией.

Высокая вероятность использования ядерного оружия

Следует отметить, что ядерным оружием владеют все пять постоянных членов Совбеза ООН – Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. И они работали над общим заявлением об опасности использования ядерного оружия. Его обнародовали 3 января 2022 года. И в этом заявлении утверждается, что "ядерную войну невозможно выиграть и никогда нельзя вести".

Тем не менее все постоянные члены Совбеза ООН продолжают расширять или модернизировать свои ядерные арсеналы и, похоже, увеличивают значение ядерного оружия в своих военных стратегиях. Россия даже открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны в Украине. Двусторонние переговоры о стратегической стабильности между Россией и США остановились из-за войны, и ни одно из других ядерных государств не ведет переговоров о контроле над вооружениями.

"Несмотря на то, что за прошлый год были определенные значительные достижения в контроле над ядерными вооружениями и ядерном разоружении, риск использования ядерного оружия кажется сейчас выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны", – подытожил директор SIPRI Дэн Смит.

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