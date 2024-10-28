Пока известно, что количество раненых возросло по меньшей мере до 8. О том, есть ли погибшие в результате удара, что известно о пострадавших – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Удар по Госпрому: пострадавший рассказал, как пережил обстрел Харькова

Что известно о пострадавших в результате атаки на Харьков

Россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по центральной части города и по открытой территории, в результате чего повредило здание Госпрома. В целом уничтожены сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах.