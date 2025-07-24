Об этом в интервью для LB live заявил бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает 24 Канал. Также Залужный объяснил, почему считает количество потерь украинцев и россиян в войне критическим.

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Залужный считает, что война в традиционном понимании с танковыми колоннами закончилась в декабре 2023 года. С 2024 года начался новый этап – война на истощение.

В 2022 году ехали танки, а за ними шла пехота. Сейчас они поменялись местами.

Экс-командующий армии убежден, что будущая война с Россией зависит от двух факторов – демографического и экономического.

Количество потерь, которое пришлась на население в Украине и в России, уже можно сказать, оказалась критической, – убитыми и ранеными,

– сказал Залужный.

В 2026 году перед россиянами встанет выбор: набирать людей, но уже в Питере и Москве, или придумывать что-то другое. И если Украина сможет масштабировать производство дешевых дронов для уничтожения врага на поле боя, увеличение количества живой силы для россиян станет абсолютно неэффективным.

То есть продолжение войны уже будет зависеть в большей степени не от количества человеческого ресурса, а от машстабирования ВПК и технологий.