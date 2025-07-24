Про це в інтерв'ю для LB live заявив колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний, передає 24 Канал. Також Залужний пояснив, чому вважає кількість втрат українців та росіян у війні критичною.

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Залужний вважає, що війна в традиційному розумінні з танковими колонами закінчилась у грудні 2023 року. З 2024 року почався новий етап – війна на виснаження.

У 2022 році їхали танки, а за ними йшла піхота. Зараз вони помінялись місцями.

Екскомандувач армії переконаний, що майбутня війна з Росією залежить від двох факторів – демографічного та економічного.

Кількість втрат, яка припала на населення в Україні та в Росії, вже можна сказати, виявилась критичною, – вбитими і пораненими,

– сказав Залужний.

В 2026 році перед росіянами постане вибір: набирати людей, але вже в Пітері і Москві, або вигадувати щось інше. І якщо Україна зможе масштабувати виробництво дешевих дронів для знищення ворога на полі бою, збільшення кількості живої сили для росіян стане абсолютно неефективним.

Тобто продовження війни вже залежатиме більшою мірою не від кількості людського ресурсу, а від машстабування ВПК та технологій.